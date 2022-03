Anna Tatangelo pronta al ritorno in tv: si prepara a Scene da un matrimonio col look bianco e nero Anna Tatangelo torna in tv con la seconda edizione di Scene di un matrimonio, che la vede nuovamente al timone. Ha dato appuntamento ai telespettatori con un look chic e femminile.

A cura di Giusy Dente

Instagram @annatatangeloofficial

Anna Tatangelo è pronta per deliziare i telespettatori con la seconda stagione di Scene da un Matrimonio, su Canale 5. Il programma torna eccezionalmente per due episodi: sabato 19 marzo alle 14.10 e domenica 20 marzo alle ore 14.30. I protagonisti saranno rispettivamente Chiara e Andrea e Valeria e Carmine. Per i primi due il rapporto si è evoluto da amicizia ad amore. La seconda coppia, invece, si è incontrata quando erano entrambi fidanzati. Toccherà alla conduttrice raccontare le loro storie e il percorso di vita che li ha portati fino all'altare per pronunciare il fatidico sì.

Anna Tatangelo da cantante a conduttrice

Per Anna Tatangelo è un momento brillante, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Dopo la fine della lunga relazione con Gigi D'Alessio ha ritrovato l'amore: è impegnata con Livio Cori, con cui ha anche festeggiato recentemente il 35esimo compleanno. La cantante si sta con successo cimentando anche come conduttrice. L'abbiamo vista nella terza stagione di All Together Now, nel parterre dei giudici assieme a Rita Pavone, Francesco Renga e J-Ax. Qui ha optato sempre per look glamour e sexy, con una certa predilezione per il colore nero: una perfetta dark lady. Ma il suo nome è legato anche a un altro programma, Scene da un matrimonio, il format ‘ereditato' da Davide Mengacci, che lo ha condotto per anni.

Instagram @annatatangeloofficial

Anna Tatangelo a Scene da un matrimonio

Anna Tatangelo ha fatto il suo debutto nell'ottava edizione di Scene da un matrimonio e ora si appresta a condurre anche la nona, per due appuntamenti pomeridiani. Il format che la vede al timone ha al centro i sentimenti, qualcosa che anche lei ha sempre messo al primo posto, prendendo anche scelte difficili. Il nuovo compagno e il figlio sono le luci che illuminano la sua sua vita, che ripreso in manco anche grazie all'aiuto della psicoterapia.

Instagram @annatatangeloofficial

La prima puntata del programma sbarcherà su Canale 5 a breve e la conduttrice ha dato a fan e follower l'appuntamento attraverso i suoi social. Lo ha fatto con una mise black and white molto femminile: gonna midi di pelle con cinturone in vita abbinata a camicetta candida e décolleté col tacco. Da grande amante di gioielli preziosi, ha completato il look con bracciale, anello e orecchini di Golay. I suoi fan sono pronti a vederla brillare anche a Scene da un matrimonio.