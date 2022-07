Anna Tatangelo, domenica in costume: segue il trend del bikini bianco (che non passa mai di moda) Anna Tatangelo si è concessa una domenica di relax in costume: ha scelto un bikini bianco, look balneare intramontabile.

A cura di Giusy Dente

Anna Tatangelo si sta godendo l'estate, dopo un'intensa stagione che l'ha vista protagonista in tv. La cantante si sta cimentando anche con nuove esperienze, al di là della musica. Il programma Scene da un matrimonio dopo una prima stagione promettente è andato in onda anche per la seconda e gli ascolti hanno nuovamente premiato la conduttrice, che difatti è stata confermata anche al timone delle nuove puntate. Sono attualmente in corso le registrazioni per la terza stagione, che nuovamente porterà sul piccolo schermo le storie d'amore da ogni parte d'Italia raccontate dai diretti interessati. Tra una ripresa e l'altra, la 35enne riesce a godersi anche il sole e il mare.

Anna Tatangelo in bikini

Se il lavoro per Anna Tatangelo va a gonfie vele, lo stesso non si può dire della vita sentimentale, decisamente più altalenante. La cantante ha archiviato la lunga storia d'amore con Gigi D'Alessio e ha ritrovato poi l'amore con Livio Cori. Dopo circa un anno insieme e alcuni tira e molli ora i due sembra si siano definitivamente lasciati: impegni di lavoro inconciliabili e molta attenzione alle rispettive carriere li avrebbero allontanati. A proposito di impegni: al momento lei è alle prese con le registrazioni delle nuove puntate di Scene da un matrimonio.

Ha ugualmente trovato un po' di tempo solo per sé, di totale relax in bikini, pronta a godersi il sole. Ha scelto uno dei modelli più in voga questa estate: un due pezzi total white. Il reggiseno a triangolo, con laccetti su nuca e schiena, è abbinato a un tanga sgambato con fascette sui fianchi. Il colore mette perfettamente in risalto la pelle scura della 35enne, già baciata dalla tintarella. Per rendere il look ancora più estivo, ha alleggerito il colore dei capelli: ha aggiunto dei riflessi più chiari, biondi. Anche Anna Tatangelo ha confermato che il must have di questa stagione è l'intramontabile bikini bianco, da mettere subito in valigia per un'estate da protagoniste.