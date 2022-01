Anna Tatangelo, il primo compleanno con Livio Cori tra occhiali a tema, fiori e regali dolci Anna Tatangelo ha compiuto ieri 35 anni e ha festeggiato a casa con le due persone più importanti della sua vita: il figlio Andrea e il fidanzato Livio Cori. È stato proprio quest’ultimo a rendere speciale la giornata con dei regali dolcissimi e a tema.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Anna Tatangelo: ha compiuto 35 anni e non potrebbe essere più felice e soddisfatta dei numerosi traguardi raggiunti dagli esordi a oggi. A causa della pandemia è stata costretta a rinunciare ai festeggiamenti in grande, ha preferito un party intimo e casalingo con le persone più importanti della sua vita, ovvero il figlio Andrea e il fidanzato Livio Cori (da pochi giorni guarito dal Covid). È stato proprio quest'ultimo a rendere il primo compleanno di coppia davvero unico e memorabile: fin dalle prime ore del mattino ha sorpreso la cantante con dei regali dolcissimi.

I regali di Livio Cori per Anna Tatangelo

Cosa ha fatto Anna Tatangelo per il compleanno? Come aveva preannunciato sui social, lo ha passato a casa con il figlio e il fidanzato, dando così prova di non amare particolarmente i party scatenati e gli eventi mondani. Livio Cori ha aggiunto un tocco di dolcezza alla giornata fin dalle prime ore del mattino: al risveglio, infatti, la cantante in cucina ha trovato il suo regalo. Di cosa si tratta? Di una scatola piena di dolci, merendine, cornetti, cereali e tutto il necessario per fare colazione (tazza compresa). Ha inoltre aggiunto dei divertenti occhiali a tema decorati con la scritta "Happy Birthday" e un bouquet di rose rosse. Poteva mai mancare il biglietto di auguri? Assolutamente no, Livio alla box ha allegato queste dolci parole d'amore: “Buon compleanno amore mio! Visto che ormai vai all’indietro, oggi diventi di un anno più piccola! Ti amo”.

La dedica di Livio Cori ad Anna Tatangelo

Anna Tatangelo in versione casual per il compleanno

A fine giornata, dopo aver ricevuto innumerevoli messaggi di auguri da fan e amici, Anna ha voluto ringraziare tutti con un post social. Si è scattata un selfie "casalingo" ma non per questo ha rinunciato allo stile. Per il compleanno ha sfoggiato un look casual e trendy, caratterizzato da un paio di jeans skinny e da una camicia nera portata sbottonata sul décolleté. Per completare il tutto ha scelto un paio di anfibi senza tacco, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci. Ha inoltre mostrato anche la mini torta: un tiramisù decorato con la scritta "Auguri". Insomma, la Tatangelo è riuscita a rendere speciale la sua giornata ma senza strafare: in quanti si trovano nella stessa situazione a causa della pandemia?