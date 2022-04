Anna Tatangelo single: dopo l’addio a Livio Cori, torna sui social in jeans e reggiseno Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. È stato lui a spiegare i motivi della rottura, parlando di vite inconciliabili e del peso della notorità di lei, che ha anche alle spalle la relazione con un uomo molto famoso. Dopo la nota diffusa dal cantante, lei è tornata sui social con un audace look (con intimo in vista).

A cura di Giusy Dente

Anna Tatangelo è ancora protagonista di Canale 5, dopo l'avventura a All Together Now. Infatti è cominciata la seconda stagione di Scene da un Matrimonio, che la vede nuovamente al timone: spetta a lei il compito di raccontare le storie d'amore di coppie giunte al momento del fatidico sì. Lei il suo non lo ha ancora pronunciato. Per tanti anni è stata legata a Gigi D'Alessio, un rapporto giunto al capolinea nel 2020, da cui è nato nel 2010 il figlio Andrea. La conduttrice aveva ritrovato il sorriso tra le braccia del cantante Livio Cori, ma è di pochi giorni fa la notizia della rottura. Lui ha spiegato che il motivo è stato il nome pesante della compagna, legato a sua volta a quello di un uomo altrettanto famosissimo: una pressione non facile da gestire insomma, con stili di vita inconciliabili.

Anna Tatangelo torna sui social

Con l'arrivo della primavera Anna Tatangelo ha scelto di cambiare look: ora porta i capelli lunghi e liscissimi, che hanno preso il posto del long bob con cui fan, follower e telespettatori erano ormai abituati a vederla. La 35enne è molto attenta ai trend del momento, che infatti ora "impongono" la chioma cosiddetta liquida, che sta facendo impazzire tante celebrities. Sono fan dell'effetto glossy e ultra sleek anche J.Lo, Kim Kardashian, Belén Rodriguez, Elodie: tutte lo hanno proposto tra un'acconciatura e l'altra. La Tatangelo non ha esitato a mostrare la trasformazione sui social, dove è molto attiva e dove ama condividere momenti di vita privata e professionale, ma anche i suoi look sempre trendy.

La cantante è sempre curatissima nei suoi outfit, curati in ogni dettaglio. Sa spaziare dalla moda mannish allo stile da dark lady, sa essere casual e sportiva ma anche estremamente femminile e sensuale. Abiti con spacco e maxi scollature sono il must del suo guardaroba, in cui non mancano accessori griffati e di lusso. All'indomani dell'addio con Livio Cori è tornata sui social in jeans e con intimo in vista. Ha condiviso degli scatti che rivelano la parte di sé più audace e sexy: indossa il reggiseno sopra ai pantaloni ed è a piedi nudi, con smalto abbinato a quello delle unghie delle mani. Immancabili i gioielli preziosi, per completare il look: bracciale personalizzato col suo nome e anello