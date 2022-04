Anna Tatangelo cambia look: ora ha i capelli lunghi ed extra lisci Anna Tatangelo ha cambiato stile per la primavera: ha detto addio al long bob e ha sfoggiato un taglio inedito. Ora la cantante porta i capelli lunghissimi ed extra lisci, ovvero effetto liquid hair.

A cura di Valeria Paglionico

Anna Tatangelo potrà pure essersi presa una temporanea pausa dalla tv ma non per questo ha "abbandonato" i followers, con i quali continua ad avere un contatto diretto sui social. Ogni giorno posta foto e Stories tratte dalla sua quotidianità e, tra una mattinata passata con il figlio Andrea e un'uscita romantica con il fidanzato Livio Cori, ha trovato anche il tempo per fare visita al parrucchiere di fiducia. La cantante ha rivoluzionato il suo stile dicendo addio al long bob sfoggiato fino a qualche giorno fa, ora preferisce portare i capelli lunghissimi e seguire il trend più amato dalle star, quello dei liquid hair.

Anna Tatangelo con le extension

Era ormai da Anni che Anna Tatangelo portava il caschetto lungo, spaziando tra pieghe con i capelli sciolti, trecce e raccolti, ora però le cose sono cambiate. In un recente post caricato sui social ha sfoggiato un'adorabile chioma extra long che le arriva fin sotto al seno. Come ha fatto a rendere i capelli così lunghi da un giorno all'altro? Probabilmente con delle extension, che l'hanno aiutata a rendere l'effetto liquid hair ancora più spettacolare. Anna ha inoltre indossato un abito nero con una provocante scollatura caratterizzata da un taglio molto profondo e da due micro spalline su ogni spalla. Con la chioma lunga non è forse ancora più sensuale?

L'effetto liquid hair è il più amato dalle star

Se fino a qualche tempo fa l'hair trend più amato dalle star era quello delle beach waves, ora le cose sono cambiate e a spopolare sono i liquid hair, ovvero i capelli extra lisci, ultra sleek e luminosi, meglio se portati con la fila centrale. Anna Tatangelo non è stata la prima a sfoggiarli, a farle concorrenza sono state celebrities del calibro di J.Lo, Kim Kardashian ma anche Belén Rodriguez ed Elodie, che non hanno resistito alla mania durante le loro apparizioni pubbliche. Praticamente tutte si sono servite delle extension per rendere l'effetto ancora più spettacolare, anche se si può ottenere un risultato super desiderabile anche sulle medie lunghezze.