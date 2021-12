Anna Tatangelo a All Together Now: per la finale è una dark lady scintillante Per l’ultima puntata di All Together Now, quella che ha decretato il vincitore di questa edizione, Anna Tatangelo ha scelto un look total black con tocchi di glitter.

A cura di Giusy Dente

in foto: Anna Tatangelo, finale di All Together Now, Instagram @annatatangeloofficial

All Together Now ha il suo vincitore. Si tratta di Giacomo Voli, cantante di Correggio che conquistando il podio porta a casa 100 mila euro e la possibilità di incidere una cover che andrà in onda su R101. La puntata conclusiva dello show ha avuto un'ospite speciale. Come sempre il parterre dei giudici era composto da Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e J-Ax, alla conduzione Michelle Hunziker, che ha accolto in studio anche sua figlia Aurora Ramazzotti.

Anna Tatangelo, i look a All Together Now

Il nero è stato il colore must dei look di Anna Tatangelo in questa edizione di All Together Now. La cantante non ha rinunciato a salire sul palco in chiave sempre glamour e sexy, trovando l'approvazione del pubblico. Nella quarta puntata, per esempio, ha optato per camicia trasparente e pantaloni, un completo abbinato a décolleté bianchi con tacco a spillo. Un altro dei look che è maggiormente piaciuto ai suoi fan è stato quello della semifinale. Era nuovamente il nero a fare da protagonista, ma con tocchi di rosso: anche in quel caso il completo era composto da camicia semitrasparente con dettagli glitterati, pantaloni a vita alta e scarpe rosse con tacco vertiginoso.

in foto: Anna Tatangelo, finale di All Together Now, Instagram @annatatangeloofficial

Certo, non sono mancati anche outfit diversi, per esempio quello in bianco della quinta puntata: camicia con maniche a sbuffo, gonna lunga a balze in tulle trasparente, cintura di pelle nera in vita e stivali cuissardes neri con tacco a spillo alti fin sopra al ginocchio. In tutte queste occasioni ha aggiunto un dettaglio prezioso che non è passato inosservato: un anello con zaffiro blu a forma di cuore. Anche per l'ultima puntata ha puntato sul nero, confermando la sua predilezione per questo colore.

in foto: Anna Tatangelo, finale di All Together Now, Instagram @annatatangeloofficial

Anna Tatangelo, la finale è in total black

Assieme al fashion stylist Andrea Amara, Anna Tatangelo ha scelto per la finale di All Together Now un look da dark lady. Ha puntato nuovamente su scarpe Casadei, un paio di sandali con tacco a spillo altissimo e cinturino alla caviglia. L'abito a maniche lunghe con scollo a V presenta due caratteristiche: un incrocio che lascia scoperta parte del busto e spacchi. L'abito ha un effetto scintillante grazie a microglitter e ha trovato l'approvazione anche di Livio Cori, il compagno della cantante, che ha commentato le foto condivise su Instagram con dei cuoricini (lo aveva già fatto anche in passato). Immancabili anche i gioielli, sia l'anello Golay col cuore che un pendente e degli orecchini a goccia dello stesso brand. Insomma, per il gran finale la cantante ha scelto di brillare.