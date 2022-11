Ambra Angiolini a X-Factor: nel quinto Live abbina il corsetto bubblegum ai jeans a vita bassa Per la quinta puntata dei Live di X-Factor Ambra Angiolini ha “ripescato” i jeans a palazzo a vita bassissima degli anni Novanta, abbinandoli però al corsetto, il must have del momento.

A cura di Giusy Dente

Il 2022 è un anno importante per Ambra Angiolini, che festeggia 30 anni di carriera. Dall'esordio giovanissima a Non è la Rai, si è imposta come una figura chiave nel mondo dello spettacolo, una professionista talentuosa e versatile, che ha sperimentato di tutto: la radio, il teatro, il cinema, la musica, il doppiaggio. In occasione di questo importante trentesimo anniversario è tornata dove tutto è cominciato: la televisione. È infatti nella squadra dei giudici di X-Factor, una veste nuova per lei. Sta portando avanti questa avventura inedita assieme a Fedez, Rkomi e Dargen D'Amico, i suoi compagni di viaggio dietro al bancone. Di puntata in puntata, sta sfoggiando un look più trendy dell'altro.

I look di Ambra a X-Factor

Sono trascorsi diversi mesi da quando Ambra ha comunicato a fan e follower di aver superato il provino per X-Factor. Ebbene sì: anche lei, che nel programma è chiamata a giudicare i talenti musicali di giovani artisti, è ovviamente dovuta passare per il giudizio di chi l'ha scelta e voluta nel programma! Dalle audition in poi sfoggiato sempre look alla moda, interpretando sia le tendenze attuali che ripescando negli armadi del passato.

Sembra abbia una certa predilezione per i look anni Novanta: la vita bassa è un must dei suoi recenti outfit, con addominali in mostra. Ma l'abbiamo vista indossare anche la tutina aderente (un capo gettonatissimo tra le celebrities) e i pantaloni di vernice (perfetti per l'autunno). I colori accesi la rappresentano: è una donna spumeggiante e piena di vita. Dopo il full color rosso fiammante del secondo Live, per il quinto ha scelto il fucsia.

Ambra Angiolini abbina jeans e corsetto

Giovedì 24 novembre è andato in onda su Sky il quinto Live di X-Factor. Ambra Angiolini ha scelto un look che combina lo stile degli anni Novanta a quello arttuale. Ha optato per il capo più trendy e provocante del momento: il corsetto. Tutte le principali Maison lo hanno fatto sfilare in passerella, inserendolo nelle collezioni Autunno-Inverno. Lo hanno proposto in tante versioni da quelle più sofisticate a quelle più seducenti, abbinandolo a gonne a matita o proponendolo come sottogiacca.

Ambra è una fan del corsetto: lo ha indossato anche alla conferenza stampa di presentazione del talent. Per il quinto Live ha indossato nuovamente il modello Versace effetto nudo con stecche con della collezione A/I 2022-23. Lo ha scelto stavolta in un'accesa colorazione rosa bubblegum. Lo ha abbinato a un paio di jeans a palazzo, larghi sulle gamba e a vita bassissima, proprio come si portavano una ventina di anni fa, con ombelico e addominali ben in vista. Ha poi aggiunto anche una cintura dorata sottile per conferire un tocco di luce più glamour al tutto.