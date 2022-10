Ambra Angiolini vestita di stelle a X Factor: la tendenza dell’autunno sono gli abiti “galassia” Tutto è pronto per una nuova edizione di X Factor: Ambra Angiolini ha incantato il pubblico con una tutina “stellare” per le Last Call.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @aniyeby

Una stella vestita di stelle. Ambra Angiolini ha incantato il pubblico di X Factor con un look ‘spaziale' per la puntata del 20 ottobre, l'ultima tappa prima della fase live che partirà il 27 ottobre. Con l'ultima Last Call i giudici hanno completato le rispettive squadre di artisti da portare sul palco e ora tutto è pronto per la partenza vera e proprio. Per l'occasione la cantante ha ha scelto una tutina effetto seconda pelle che anticipa la tendenza più glamour dell'Autunno/Inverno 2022-23: gli abiti "galassia".

Chi ha firmato la tuta stellare di Ambra Angiolini a X Factor

Per le Last Call Ambra Angiolini ha indossato una tuta in lycra monospalla, con un sensuale taglio diagonale sulla scollatura e i pantaloni a zampa di elefante. La tutina blu è ravvivata da una stampa di stelle bianche a contrasto: un look che rimanda allo stile Disco anni Settanta. Non per niente, la cantante ha scelto un paio di zeppe in velluto per completare l'outfit, lasciando i capelli mossi in morbide onde.

Ambra Angiolini indossa Aniye By

Il look "starlight" di Ambra Angiolini è firmato Aniye By: la tuta che indossa è il modello Poppy, in vendita sul sito del brand al prezzo di 259 euro.

Tuta monospalla Aniye By

Gli abiti "galassia" sono la tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23

L'abito di Ambra Angiolini anticipa una delle tendenze più glamour dell'inverno: gli abiti "cosmici" con stampe di stelle, comete o galassie. Il cielo stellato ha ispirato la collezione di MSGM, che fa sfilare abiti con stelle cut out o ricamate, e di Zimmermann. Tra paillettes, stampe sfumate e ricami a tema oroscopo, questi sono gli abiti perfetti per una serata speciale o per la "season holiday" delle feste natalizie alle porte.

Gli abiti con le stelle MSGM

Gucci ha dedicato l'intera collezione Resort 2023 al firmamento: la sfilata Cosmogonie, presentata a Castel del Monte, è fitta di ricami scintillanti ispirati alle collezioni, simboli dello zodiaco e lunghi abiti di paillettes che ricordano il cielo stellato. Altri designer, da JW Anderson a Diesel, si lasciano sedurre dall'estetica Space Age e dal mondo degli alieni, declinando la tendenza con tute argentate e capi in vernice. Quest'inverno ci riscopriremo tutti "figli delle stelle".