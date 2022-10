Ambra Angiolini celebra i 30 anni di carriera: canta T’appartengo con corsetto e body futuristico Ambra Angiolini ha celebrato i suoi primi 30 anni nel mondo dello spettacolo e per l’occasione è tornata a esibirsi sulle note di T’appartengo. Sul palco ha sfoggiato due diversi tailleur personalizzati, fondendo eleganza senza tempo e dettagli futuristici.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini è tra i volti più amati della tv italiana: ha esordito da giovanissima a Non è la Rai e da allora non ha più smesso di avere successo. Certo, è riuscita a reinventarsi passando dalla conduzione alla recitazione, ma in ogni ruolo ha dimostrato di avere un enorme talento. Non sorprende, dunque, che abbia voluto festeggiare alla grande i suoi primi 30 anni di carriera. Per l'occasione si è presa una pausa dal ruolo di giudice di X-Factor ed è salita sul palco del Qimanji di Milano, un evento Lgbtq+ che ha avuto luogo il 7 ottobre nel locale DI4. Non ha potuto fare a meno di riproporre le hit che l'hanno resa famosa, da T'appartengo a L'ascensore, catapultando il pubblico negli anni '90 e celebrando alla grande il suo primo trentennio nel mondo dello spettacolo.

Ambra Angiolini, i due look per i 30 anni di carriera

Avevamo lasciato Ambra Angiolini sul palco di X-Factor tra pantaloni a zampa e tutine stellate, ora la ritroviamo a celebrare il 30esimo anniversario dal suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Per il ritorno sul palco nei panni di cantante ha curato il look nei minimi dettagli. Si è affidata ad Alessandro Vigilante, lo stilista visionario e futuristico che ha firmato i suoi due diversi outfit che hanno fuso innovazione e glamour. Il primo è con un tailleur scuro caratterizzato da pantaloni palazzo e giacca crop, lo ha abbinato a un corsetto in tinta e a un body cut-out di latex. Il secondo, invece, è total white sempre con i pantaloni palazzo e il body in latex ma con un micro blazer dal taglio irregolare.

Ambra Angiolini in Alessandro Vigilante

Chi ha firmato i completi futuristici di Ambra Angiolini

Alessandro Vigilante non si è affidato al caso per la realizzazione dei completi di Ambra Angiolini: si è ispirato all'intento del Qimanji, evento che vuole spingere le persone a essere ciò che più desiderano, e ha dato vita a due creazioni che intendono essere un vero e proprio inno alla libertà. I pantaloni si rifanno al mondo della danza grazie alla loro capacità di valorizzare i movimenti, mentre i body sono futuristici, il simbolo del fatto che nella moda è arrivato il momento di fondere tradizione e modernità. Prossimamente Ambra e Alessandro Vigilante torneranno a collaborare per altri esclusivi progetti?