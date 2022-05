Ambra Angiolini a X-Factor, com’era vestita durante il provino per diventare giudice Ambra Angiolini è ufficialmente nel quartetto dei giudici di X-Factor. Sui social ha mostrato il provino che ha sostenuto per essere scelta: ha puntato su un outfit come sempre trendy e di stile.

A cura di Giusy Dente

Negli ultimi 30 anni Ambra Angiolini ha sperimentato tutto, cimentandosi con esperienze sempre diverse. L'esordio, giovanissima, a Non è la Rai le ha spalancato le porte del successo: la carica travolgente e l'irrefrenabile energia l'hanno resa popolarissima immediatamente. E da quel momento in poi ha saputo costruire una solida carriera tra radio, teatro, televisione e cinema. Il pubblico ha avuto modo di apprezzarla in qualità di attrice, di conduttrice, di speaker e anche di doppiatrice. Il 2022 è l'anno del debutto come giudice di un talent show.

Ambra Angiolini giudice di X-Factor

X-Factor sta per tornare: questo è l'anno della sedicesima edizione del talent musicale, che è riuscito a consegnare al successo tantissimi artisti. Lo show ha dato l'avvio alla carriera di Francesca Michielin, Marco Mengoni, Chiara Galiazzo, Lorenzo Fragola, Michele Bravi, i Maneskin, per fare solo alcuni nomi. Edizione dopo edizione il pubblico ha visto nel ruolo di giudici tanti volti noti del mondo della musica e della televisione. Si sono seduti per esempio dietro il famoso bancone: Morgan, Mara Maionchi, Arisa, Simona Ventura, Emma Marrone. Alcuni hanno lasciato il segno per la loro intransigenza, altri per il loro occhio nel riconoscere i veri talenti, quelli con il famoso X-Factor. Come se la caverà invece Ambra Angiolini?

La nuova avventura televisiva di Ambra

Sarà proprio Ambra Angiolini uno dei giudici della nuova edizione di X-Factor, la sedicesima. A giugno inizieranno le registrazioni delle Audition, a settembre lo show sbarcherà su Sky e in streaming su NOW. Quello della conduttrice è il secondo nome ufficializzato, dopo quello di Fedez, che ha annunciato pochi giorni fa la sua presenza. I due non hanno mai avuto modo di lavorare insieme, anche se il saluto a distanza che si sono scambiati in occasione del concerto del Primo Maggio è a quanto pare stato profetico.

Per Ambra Angiolini è la prima volta in qualità di giudice di un talent, ma sicuramente se la caverà alla grande. Ha dato un assaggio delle sue doti condividendo su Instagram il video del provino sostenuto per essere scelta dalla produzione. "Ho fatto il provino come è giusto che sia. Come quelli che vedrò io. Ho chiuso gli occhi e mi sono detta: vai, vai, vai. Ho ricevuto quattro sì. X Factor arrivo", queste le sue parole per annunciare la bella notizia. Il look scelto per il provino conferma la sua predilezione per gli outfit giovanili, ma sempre curati e stilosi. Abbinamento rosa-nero per la nuova giudice ufficiale del quartetto, che ha abbinato un pull-over a collo alto a una gonna in pelle, con collant scuri. Ha fatto centro anche col look.