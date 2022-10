Ambra Angiolini, al via i Live di X-Factor: alla conferenza osa col corsetto effetto nudo Il prossimo giovedì cominceranno i Live della nuova edizione di X-Factor e questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Ambra Angiolini vi ha preso parte, apparendo sensuale e glamour con un corsetto effetto nudo.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di X-Factor, il talent musicale di Sky che ormai da anni dà spazio a giovani cantanti che sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo con la loro voce. La nuova edizione del programma è arrivata a un momento chiave, quello dei Live, che partiranno giovedì 27 ottobre. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa ufficiale e per l'occasione i quattro giudici Fedez, Rkomi, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini si sono riuniti per presentare al meglio le loro "squadre". Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto l'attrice, apparsa elegante e sensuale con un provocante corsetto effetto nudo.

Ambra Angiolini col tailleur oversize

Ambra Angiolini è una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione di X-Factor, sul cui palco ha dimostrato di essere non solo un perfetto giudice ma anche una impeccabile icona di stile. Ha dato il via al programma con un outfit in pieno stile anni '90, poi è passata alle tutine aderenti, prima tra tutte quella "stellare", mentre ora ha lasciato libero sfogo alla sua innata sensualità. Alla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina ha seguito il trend della moda mannish con un completo scuro con giacca oversize e pantaloni palazzo, completando il tutto con il capo più trendy e provocante del momento. Di cosa si tratta? Del corsetto.

Ambra Angiolini col corsetto Versace

Chi ha firmato il corsetto di Ambra Angiolini

Pochi minuti prima di debuttare il pubblico Ambra Angiolini non ha esitato a immortalarsi in camerino in alcuni selfie postati tra le sue Stories social, a prova del fatto che non poteva essere più fiera dell'outfit scelto per la giornata. La chicca del look è in assoluto il crop top a corsetto, un modello color nude della collezione A/I 2022-23 di Versace.

Versace collezione A/I 2022–23

La sua particolarità? Ha reggiseno e stecche in tinta (e in vista). Complice la vita bassa dei pantaloni, ha lasciato l'ombelico in mostra, rivelando un ventre tonico e scolpito. Capelli sciolti e lisci, trucco dai toni naturali e sguardo provocante: Ambra è in assoluto la rivelazione fashion di questa edizione di X-Factor. Cosa indosserà per le dirette dei Live?