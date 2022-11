Ambra Angiolini tutta in rosso a X-Factor: il look fiammante per la seconda puntata dei Live Ieri sera è andata in onda la seconda puntata dei Live di X-Factor e ancora una volta è stata Ambra Angiolini ad attirare tutti i riflettori su di sé. Sul palco ha sfoggiato un look total red, apparendo glamour e “fiammante” sul palco.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua il successo di X-Factor, il talent show musicale di Sky arrivato all'attesissima fase dei Live. La settimana scorsa è stata trasmessa la puntata inaugurale e, tra uno spettacolare medley della presentatrice Francesca Michielin e le esibizioni dei cantanti in gara, si è dato il via "col botto" agli appuntamenti in diretta. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata e ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Ambra Angiolini, che insieme a Fedez, Rkomi e Dargen D'Amico ricopre i panni di giudice. Dopo essersi immortalata in versione rock nel backstage, sul palco ha puntato su un outfit total red, apparendo glamour e "fiammante".

Ambra Angiolini segue il trend del rosso rubino

Il rosso rubino è una delle nuance must dell'autunno, soprattutto se sfoggiato con dei look full colour dall'animo fiammante. Ambra Angiolini sembra averlo capito bene, visto che nella seconda puntata dei Live di X-Factor ha seguito il trend. Sul palco ha sfoggiato un outfit total red con un minidress fasciante, un modello a girocollo, con le maniche lunghe e un taglio cut-out sul fianco. Per completare il tutto ha scelto dei collant coordinati e un paio di scarpe in tinta, per la precisione gli iconici décolleté con maxi tacco e zeppa ma tempestati di cristalli all-over. Orecchini a cerchio, capelli sciolti e fare da diva: Ambra è la rivelazione fashion di X-Factor.

Ambra Angiolini in rosso nella seconda puntata dei Live

Lo stile di Ambra a X-Factor 2022

Fin dalle prime audizioni del talent Ambra Angiolini ha dimostrato di avere stile da vendere. Ha dato il via alla sua nuova esperienza da giudice con un outfit ispirato agli anni '90, il periodo in cui ha raggiunto il successo televisivo, poi ha continuato con tutine "stellari" e sensuali corsetti nude. È stato però nella prima puntata dei Live che ha dato il meglio di lei, apparendo rock e glamour sul palco con un pantalone di vernice a vita altissima. Per la seconda diretta ha osato con i colori scegliendo qualcosa di letteralmente fiammante. Insomma, l'attrice non è solo un'artista a 360 gradi, è anche un'indiscussa icona fashion