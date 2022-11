Ambra Angiolini è rock’n roll: si prepara ai Live di X-Factor con il look anni ’70 Ambra Angiolini si sta preparando per la seconda puntata dei Live di X-Factor e lo ha dimostrato sui social, dove si è lasciata immortalare nel backstage in versione glamour. Il suo nuovo look? È rock e ispirato agli anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini è tra le grandi protagoniste dell'edizione 2022 di X-Factor, il talent show di Sky che l'ha vista debuttare nei panni di giudice al fianco di Fedez, Dargen D'Amico e Rkomi. Fin dalle prime fasi del programma ha dato prova di grande talento, incantando il pubblico con i suoi outfit glamour e originali, da quello in stile anni '90 alla tutina stellare. È stato però nel primo appuntamento con i Live che ha dato il meglio di lei in fatto di stile, incantando il pubblico con degli audaci pantaloni di vernice. Ora si sta preparando per la seconda diretta e non può che farlo con un look dall'animo rock: ecco cosa ha indossato a poche ore dalla seconda puntata della trasmissione.

Ambra Angiolini: "Il mio silenzio è rock'n roll"

Al motto di "Il silenzio è il mio rock’n roll", Ambra Angiolini ha rivelato i suoi preparativi per la seconda puntata dei Live di X-Factor, mettendo in mostra il suo lato rock e ribelle. Come già dimostrato più volte sui social, anche quando non è sul palco non rinuncia al glamour ma questa volta ha pensato bene di ispirarsi ai mitici e rivoluzionari anni '70. Niente corsetti nude, crop top e completi mannish, sui social ha sfoggiato un look che si rivelerà perfetto per l'autunno. Il capo chiave dell'outfit sono i pantaloni di pelle total black, un modello aderente sulle cosce ma a zampa d'elefante, abbinato a un paio di stivaletti in tinta con maxi tacco e zeppa.

Ambra Angiolini in Aniye By

Il maglione leopardato di Ambra Angiolini

A completare il tutto non poteva mancare un ulteriore tocco audace: un maglione di pelo firmato Aniye By decorato all-over con la classica stampa leopardata, arricchita da una patch a forma di ancora tempestata di paillettes rosso fuoco. Ambra ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, mentre per il make-up è rimasta fedele ai suoi tanto amati toni naturali. In uno degli scatti, inoltre, ha improvvisato alcuni passi di danza, lasciando intravedere le scarpe altissime. Insomma, a quanto pare la Angiolini non potrebbe essere più grintosa e glamour: è prontissima per dare il via a una nuova puntata del talent.