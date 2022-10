Ambra Angiolini a X-Factor coi pantaloni di vernice: per la prima puntata dei Live sceglie un look rock Ieri sera è andata in onda la prima puntata dei Live di X-Factor e Ambra Angiolini ha attirato le attenzioni del pubblico con il suo look rock e glamour. Ha seguito il trend dei capi di vernice, apparendo meravigliosa in black&white.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera sono partiti i Live di X-Factor, il talent show musicale di Sky arrivato alla sua 16esima edizione, e sono stati un vero e proprio successo. A dare il via allo spettacolo è stata la conduttrice Francesca Michielin con un medley esclusivo ma ad accompagnarla c'erano anche tutti i giudici, Fedez, Dargen D'Amico, Rkomi e Ambra Angiolini. Quest'ultima ha dimostrato fin dall'inizio di essere la vera rivelazione del programma e non solo per la sua capacità di scovare i talenti durante le audizioni, ha anche dato prova di essere una vera e propria icona di stile. Per la prima diretta ha puntato su un look sofisticato e rock: ecco tutti i dettagli.

Chi ha firmato il look di Ambra a X-Factor

Dopo le tutine stellari e gli outfit in pieno stile anni '90 scelti per le audizioni, per la prima puntata dei Live Ambra Angiolini ha cambiato drasticamente stile. Sul palco ha mixato glamour, audacia ed eleganza, apparendo meravigliosa e fashion. Si è rivolta alla Maison Gucci, sfoggiando un completo black & white che di sicuro diventerà imitatissimo durante l'Autunno/Inverno 2022-23. Ha indossato la classica camicia bianca, per la precisione un modello con plastron, portandola sbottonata sul décolleté, così da rivelare la lingerie in tulle nero come impone il trend del momento. Il capo chiave dell'outfit, però, è il pantalone in vinile, un indiscusso must-have di stagione.

Ambra Angiolini in Gucci

Ambra Angiolini segue il trend dei capi in vernice

I pantaloni neri indossati da Ambra sono firmati sempre Gucci: si tratta di un modello flare leggermente a zampa in pelle lucida e sono stati abbinati a una cintura oversize coordinata in vernice nera con una maxi fibbia argento. Per completare il tutto la Angiolini ha scelto un paio di sandali con platform a tacco alto sempre in total black, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei toni naturali con un rossetto ciliegia più marcato. Capelli sciolti e lisci, grinta da vendere e sorriso stampato sulle labbra: l'attrice ha dato prova di essere una vera e propria diva dall'animo glamour.