Francesca Michielin cambia stile a X-Factor 2022: dà il via ai Live con maxi scollatura e cristalli Ieri sera sono partiti i Live di X-Factor 2022. A condurre l’evento in diretta su Sky è stata Francesca Michielin, apparsa sul palco con un nuovo stile: per il debutto ha osato con maxi scollatura e cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Michielin ha dato il via a una nuova esperienza sul palcoscenico di X-Factor 2022: ha debuttato nei panni di conduttrice, dando prova di grande talento. Ieri il programma è entrato nella sua fase più attesa, quella dei Live, e su Sky è andata in onda la prima e attesissima puntata in diretta. Ad aprire lo show è stata proprio la cantante, tornata nel teatro dove tutto è cominciato 10 anni fa. Per l'occasione si è esibita in un medley adrenalinico al fianco degli altri giudici, da Ambra Angiolini che l'ha accompagnata ballando a Fedez che ha suonato la chitarra elettrica sulle note di All the smal things. Quale migliore occasione di questa per mettere in atto una drastica rivoluzione di stile?

L'evoluzione di stile di Francesca Michielin

Sono ormai lontani i tempi in cui Francesca Michielin era una ragazzina timida e insicura, negli ultimi 10 anni è cresciuta e non solo a livello professionale, è diventata una donna stilosa, glamour e sicura di sé. Se fino a qualche anno fa puntavo solo su abiti rigorosi e bon-ton, ora le cose sono cambiate e sfoggia sempre più spesso look sensuali, rock e fashion, tanto che può essere tranquillamente considerata icona di stile. L'avevamo lasciata in giacca e anfibi sui palcoscenici estivi, oggi la ritroviamo radicalmente trasformata al timone di X-Factor. Per la prima puntata dei Live ha osato in fatto di sensualità, mettendo in risalto il décolleté con una scollatura maxi.

Francesca Michielin ai Live di X–Factor

Francesca Michielin, il debutto ai Live con il look scintillante

Al motto di "Questo è solo l’inizio. Siete pronti?", Francesca Michielin si è immortalata nel backstage poco prima dei Live di X-Factor. Cosa ha indossato per il debutto? Un abito a tubino bianco tempestato di micro cristalli, un modello fasciante con la gonna al ginocchio e lo scollo all'americana con un maxi cut-out sul seno e dei micro laccetti intorno al collo.

Il make–up di Francesca Michielin

Per completare il tutto ha scelto un paio di scarpe con tacco e maxi zeppa, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei colori neutri con una linea di eye-liner più marcata. Capelli sciolti e ondulati tenuti dietro le orecchie, così da rivelare gli orecchini scintillanti, grinta da vendere e piercing a cerchietto al naso: la Michielin detta ormai legge in fatto di stile.