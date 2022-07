Francesca Michielin a Battiti Live in giacca e anfibi: il beauty look è verde fluo Francesca Michielin è stata tra gli ospiti della quarta puntata di Battiti Live, sul cui palco si è esibita anche in coppia con Fedez. Per l’occasione ha scelto un outfit elegante e glamour con giacca e anfibi, completando il tutto con un beauty look fluo.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Battiti Live 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Battiti Live su Italia 1 (pre-registrata a Gallipoli a inizio luglio) e gli ospiti che hanno calcato il palcoscenico sono stati moltissimi. Tutti si sono sfidati a colpi di tormentoni e di stile, seguendo i trend più gettonati dell'estate. La padrona di casa Elisabetta Gregoraci ha sorpreso tutti con un audace outfit fucsia in pieno stile anni '60, mentre Noemi ha optato per un tubino fasciante in black&white. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata anche Francesca Michielin, esibitasi sia da sola che in coppia con Fedez. Per l'occasione è apparsa elegante e glamour in giacca e anfibi e non ha rinunciato a un tocco fluo.

Il look "stellare" di Francesca Michielin a Battiti Live

Per tornare sul palco di Battiti Live Francesca Michielin ha puntato tutto su un look "stellare". Ha scelto il brand MSGM, che ha firmato per lei un completo elegante e glamour ma allo stesso tempo sbarazzino. La cantante ha infatti abbinato una minigonna nera con lo spacco a un crop top bianco decorato con dei mini anelli metallici sull'orlo, completando il tutto con un blazer oversize grigio ma ricoperto di stelline di paillettes. Niente sandali, décolleté o mules, ha preferito delle scarpe non propriamente estive, ovvero degli anfibi. Per la precisione ha sfoggiato un modello dall'animo rock con la maxi zeppa e dei ricami scintillanti di paillettes in tinta.

Francesca Michielin in MSGM

Il trucco vitaminico di Francesca Michielin

A fare la differenza nell'outfit di Francesca Michielin è stato il make-up. Se da un lato in fatto di abiti ha puntato tutto su delle tinte sobrie, per quanto riguarda il trucco ha osato con delle nuance fluo e vitaminiche. Ha sfoggiato un appariscente ombretto total green e lo ha abbinato allo smalto dello stesso colore, aggiungendo così un tocco super originale al look. In fatto di capelli, invece, ha preferito non esagerare tenendoli legati in una coda di cavallo bassa portata con la fila centrale. Li starà facendo ricrescere dopo averli portati a lungo a caschetto? L'unica cosa certa al momento è che da diversi anni ha avuto una vera e propria svolta di stile all'insegna del glamour.

Leggi anche Irama arriva a Battiti Live: sul palco indossa pantaloni di pelle e zeppe