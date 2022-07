Noemi in bianco e nero a Battiti Live: per la quarta puntata sceglie il tubino “intrecciato” Noemi è tra le protagoniste della quarta puntata di Battiti Live, sul cui palco si è esibita al fianco di Carl Brave. La cantante ha messo in risalto la sihouette con un tubino black&white, apparendo glamour e sofisticata.

A cura di Valeria Paglionico

Battiti Live è il festival itinerante dell'estate che ormai da diversi anni va in onda su Italia 1 per tutto il mese di luglio e anche in questo 2022 è tornato con una nuova edizione. La "padrona di casa" è sempre Elisabetta Gregoraci che, al fianco di Alan Palmieri e di Mariasole Pollio, settimana dopo settimana incanta sempre tutti con i suoi outfit glamour e sensuali. A fargli concorrenza in fatto di stile sono gli artisti che si esibiscono sul palco a colpi di tormentoni. Nella quarta puntata, ad esempio, Noemi è riuscita a darle del filo da torcere con un tubino black&white aderentissimo e intrecciato.

Il look di Noemi a Battiti Live 2022

Noemi è una delle protagoniste indiscusse dell'estate 2022: in coppia con Carl Brave ha lanciato la hit Hula Hoop e ora calca i palcoscenici più ambiti del nostro paese. L'avevamo lasciata in total yellow a un evento bolognese e ora la ritroviamo a Battiti Live in black&white. Ha preso parte alla quarta puntata del festival (pre-registrata a Gallipoli a inizio luglio e andata in onda su Italia 1 il giorno 26 dello stesso mese) e sul palco ha incantato il pubblico non solo col suo stile ma anche con la sua forma fisica mozzafiato. Negli ultimi anni la cantante è dimagrita in modo drastico e proprio negli ultimi tempi ha spiegato di aver raggiunto risultati simili anche grazie all'aiuto della psicoterapia.

Noemi in bianco e nero a Battiti Live

Battiti Live, la svolta di stile di Noemi

Nonostante sia notevolmente cambiata rispetto a qualche anno fa, Noemi non ha perso la sua passione per lo stile bon-ton, anche se la sta declinando in una versione iper sensuale. A Battiti Live, ad esempio, ha esaltato le forme con un tubino aderente, un modello "intrecciato" in bianco e nero con le maniche lunghe, la gonna al ginocchio e un taglio cut-out sull'addome. Non sono mancati i tacchi a spillo, mentre in fatto di acconciatura ha tenuto i capelli sciolti e lisci, mettendo in risalto il suo rosso fuoco naturale.