Noemi torna sul palco in giallo limone: per l’estate segue il trend dei look monocromatici Noemi è tornata sul palco e lo ha fatto con un look all’insegna del glamour. Per l’estate ha scelto un vitaminico giallo limone, seguendo il trend degli outfit monocromatici.

A cura di Valeria Paglionico

Noemi è una delle grandi protagoniste dell'estate 2022, insieme a Carl Brave ha lanciato Hula Hoop e settimana dopo settimana calca sempre i palcoscenici più ambiti del momento. Ieri è volata a Bologna e si è esibita "in solitaria" per uno show organizzato da Radio Bruno. Oltre a rivelare per l'ennesima volta la silhouette impeccabile che la contraddistingue da diversi anni, ha anche sfoggiato un outfit super glamour. Ha seguito il trend del giallo limone, apparendo meravigliosa e sofisticata in un look monocromativo vitaminico che si rivelerà perfetto per la bella stagione.

Il look giallo limone di Noemi

Siamo sempre stati abituati a vedere Noemi con abiti e outfit color pastello o total black ma per l'estate 2022 ha cambiato registro. Nelle ultime ore è tornata sul palco e lo ha fatto in giallo limone. Ha abbinato un crop top di filo con lo scollo a V a un paio di pantaloni palazzo a vita alta, un modello con le tasche in vista e delle fibbie sui fianchi, così lungo da aver coperto anche i sandali neri con la zeppa. La cantante non ha rinunciato ai suoi iconici capelli rosso fuoco, li ha tenuti sciolti ed extra lisci, incorniciando il viso dai lineamenti delicati. In quante prenderanno ispirazione dalla sua idea di stile per l'estate?

Noemi in giallo limone

Noemi torna a parlare del dimagrimento

Il dettaglio che balza subito all'occhio ogni volta che Noemi torna sul palco è che rispetto a qualche anno fa è dimagrita in modo drastico. Di recente è tornata a parlare del percorso che ha seguito per raggiungere un risultato simile, in un'intervista rilasciata ad Oggi ha infatti rivelato che in passato era ingrassata perché non sapeva come gestire lo stress legato al lavoro, i chili erano una sorta di "armatura" tra lei e la possibilità di fallire. La cosa che nessuno sapeva è che, oltre a seguire una dieta specifica e a praticare attività fisica, ha anche chiesto sostegno a uno psicoterapeuta. Così facendo ha messo al centro se stessa e la sua vita, cambiando i suoi equilibri. Oggi sembra essere rinata: è sicura di sé e non potrebbe sentirsi più bella.