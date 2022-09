Ambra alla conferenza stampa di X-Factor: debutta tra i giudici con l’ombelico in vista Manca poco al debutto televisivo della nuova stagione di X-Factor. Ambra era in conferenza stampa con un look rosso-nero di carattere.

A cura di Giusy Dente

I nomi dei giudici della nuova edizione di X-Factor non sono certo un mistero. Quest'anno a valutare i più o meno talentuosi concorrenti ci saranno Fedez, Rkomi, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini. Per lei, che nella carriera si è cimentata come speaker, conduttrice, doppiatrice e attrice, è la prima volta in questo nuovo così emozionante, ma per certi versi anche complicato. Era stata lei stessa a maggio scorso a comunicare a fan e follower di aver superato il provino per la trasmissione e in queste settimane è stata impegnatissima con le registrazioni delle fasi preliminari, le audizioni. Manca poco alla messa in onda: il 15 settembre verrà trasmessa la prima puntata.

Ambra alla conferenza stampa di X-Factor

Il debutto a F-Factor in qualità di giudice potrebbe essere la svolta, per Ambra Angiolini. La conduttrice non ha certo bisogno di presentazioni, la sua longeva a luminosa carriera parla per lei. Ma l'ultimo periodo, almeno dal punto di vista sentimentale, è stato difficile. Si è tanto parlato della fine della relazione con Massimiliano Allegri, dopo quattro anni insieme.

in foto: pantaloni Aniye By

X-Factor è un'opportunità per mettere nuovamente al centro la sua professionalità, la credibilità di una donna che si è reinventata tante volte e che dagli anni Novanta ai oggi (dai tempi di Non è la Rai) non è mai uscita dai cuori del suo pubblico. Nella conferenza stampa del programma è giunta in look rosso-nero, scelto assieme alla stylist Susanna Ausoni: pantaloni stringati in ecopelle a zampa d'elefante di Aniye By, top nero incrociato davanti e blazer dello stesso colore. I pantaloni sul sito ufficiale costano 185 euro. Ha completato il look con scarpe Pollini e gioielli Voodoo Jewels. Le aspettative sono tante, considerata la grande verve della conduttrice, la sua carica e l'energia che è capace di trasmettere.