Ambra a X-Factor, vedo non vedo per la semifinale con la tutina trasparente coperta di strass Per il sesto live di X-Factor Ambra Angiolini ha puntato su una jumpsuit impreziosita da dettagli scintillanti, dimostrandosi ancora trendy e alla moda.

A cura di Giusy Dente

Ambra Angiolini ha intrapreso un'avventura televisiva che le sta regalando molte soddisfazioni e il pubblico è entusiasta di vederla in uno dei programmi più amati dei palinsesti. La conduttrice, proprio nell'anno in cui festeggia i 30 anni di carriera, si è lanciata in un'esperienza del tutto nuova, forse una delle poche che mancava. Nella sua carriera ha fatto di tutto: dopo Non è la Rai, che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo, si è cimentata come attrice, come doppiatrice, come speaker radiofonica, come conduttrice. Le vesti di giudice di un talent mancavano all'appello, in effetti! Sta ricoprendo questo ruolo a X-Factor, affiancata da Rkomi, Fedez e Dargen D'Amico. Tra di loro spicca con la sua contagiosa allegria e i suoi look trendy uno più dell'altro, di puntata in puntata.

Ambra sempre più trendy a X-Factor

A X-Factor Ambra Angiolini sta dando il meglio in quanto a look, dimostrando di aver ben chiare tutte le tendenze del momento. Dalle audition fino ai Live attualmente in onda ha sfoggiato sempre outfit alla moda. L'abbiamo vista in stile anni Novanta, uno dei trend preferiti da celebrities e Case di moda, che hanno riportato in passerella crop top e pantaloni a vita bassissima. La conduttrice ne è una grande fan: è solita lasciare l'ombelico in mostra e gli addominali bene in vista. E non le è sfuggita anche la tendenza dei corsetti. Tutte le Maison lo hanno proposto nelle loro collezioni, in versioni audaci o glamour più sofisticate. È sicuramente uno dei must have dell'autunno-inverno: la conduttrice lo ha indossato nel quinto Live di X-Factor, in un'accesa colorazione rosa.

Ambra con le jumpsuit scintillanti

Fanno parte del guardaroba televisivo di Ambra anche le jumpsuit, altra moda della stagione: spopolano sia quelle oversize che quelle aderenti. Le celebrities amano mostrarsi in particolare in versione Catwoman, con tute fascianti e magari arricchite da dettagli cut-out o applicazioni scintillanti. Dopo la jumpsuit "stellare" con maxi scollatura intrecciata, la conduttrice ne ha indossata un'altra durante il sesto Live di X-Factor. La semifinale ha decretato che a contendersi la vittoria del taslent saranno Linda Riverditi, Santi Francesi, Beatrice Quinta e Tropea. Anche questa seconda tutina è firmata Aniye By: un modello nero effetto seconda pelle, impreziosito da strass e con effetto vedo-non vedo sul décolleté, grazie a un tessuto trasparente. Anche stavolta, la giudice del talent si è dimostrata trendy e alla moda.