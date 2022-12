X Factor 2022 sesto live: Linda Riverditi, Santi Francesi, Beatrice Quinta e Tropea sono i finalisti Il sesto live di X Factor 2022, ovvero la semifinale del talent di Sky condotto da Francesca Michielin, ha visto l’eliminazione della band degli Omini e decretato come semifinalisti gli ultimi quattro artisti in gara: Linda Riverditi, Beatrice Quinta, i Tropea e i Santi Francesi.

Nella serata di giovedì 1 dicembre si è svolta la semifinale di X Factor, durante la quale sono stati decretati i finalisti del talent che, quindi, si contenderanno la vittoria di questa edizione. Gli eliminati del sesto live sono stati gli Omini. La conduttrice Francesca Michielin accompagna i concorrenti in questa penultima fase dello show, che ha visto come ospiti speciali Kae Tempest e Tananai.

Chi è stato eliminato nella puntata di giovedì 1 dicembre 2022

A lasciare definitivamente il talent ad un passo dalla finale è stata la band degli Omini, guidata da Fedez. L'eliminazione arriva dopo il ballottaggio, a seguito della seconda manche, in cui la band ha dovuto scontrarsi contro i Tropea. Anche nel quinto live a decretare l'addio dei Disco Club Paradiso era stata la sfida finale con il gruppo che giace sotto l'ala protettrice di Ambra Angiolini. Il rapper milanese ,che ha seguito fin dall'inizio il percorso della band torinese, aveva chiesto che fosse il pubblico a scegliere chi dovesse abbandonare il talent attraverso Tilt, ma gli altri giudici non si sono mostrati d'accordo e hanno preso la decisione di far andare via gli Omini.

Chi sono i finalisti di X Factor 2022

Al termine delle due manche, compresa la sfida finale, si annunciano quindi i finalisti dell'edizione di X Factor 2022: ovvero Linda Riverditi della squadra di Fedez, Santi Francesi seguiti da Rkomi, Beatrice Quinta di Dargen D'Amico e Tropea guidati da Ambra.

Cosa è successo nella puntata del sesto live

Nel sesto live in onda giovedì 1 dicembre 2022 gli artisti si sono sfidati attraverso due manche. Nella prima fase ogni cantante in gara si è esibito insieme ad un grande nome della scena musicale italiana: Beatrice Quinta con Morgan, Linda ha duettato con Federico Zampaglione, gli Omini hanno cantato con i Baustelle, i Santi Francesi hanno calcato il palco con i Coma Cose e infine i Tropea con Donatella Rettore. Conclusasi questa prima manche, i semifinalisti si sono esibiti in una che performance che potesse raccontare al meglio il loro percorso all'interno del talent show. Durante la puntata, poi, non è mancato lo spazio per gli ospiti: Tananai, ormai uno dei volti più interessanti della scena pop italiana, preceduto ad inizio puntata dal super ospite internazionale Kae Tempest.