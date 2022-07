Alba Parietti, la svolta di stile rock: i pantaloni trasparenti sono tempestati di cristalli Alba Parietti non smette di sorprendere e a 61 anni non perde occasione per provocare i fan. Nelle ultime ore si è trasformata in una diva rock con maxi orecchini e tacchi a spillo, anche se a fare la differenza sono stati i pantaloni trasparenti tempestati di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Alba Parietti è una delle regine dell'estate 2022 e, tra paillettes e costumi interi cut-out, non perde occasione per rivelare la sua incredibile forma fisica. Sui social è più attiva che mai, tanto da documentare regolarmente ogni impegno quotidiano, dalle feste nella sua casa a Ibiza ai progetti lavorativi. Da qualche tempo a questa parte ha detto no al foto-ritocco e ai filtri, mostrando con fierezza sia il viso "al naturale" che il lato b che non sente il peso della gravità. Di recente è tornata a provocare i followers, questa volta in un'audace e sensualissima versione rock: ecco cosa ha indossato per i suoi tradizionali selfie allo specchio.

Il nuovo look rock di Alba Parietti

Quale migliore occasione di una calda serata estiva per mixare stile rock e sensualità? È proprio quanto fatto da Alba Paretti, che sui social si è trasformata in una vera e propria rockstar. Ha indossato un body nero sgambato e a girocollo, abbinandolo a un paio di audaci pantaloni trasparenti tempestati di cristalli argentati. La trama a rete ha lasciato intravedere chiaramente sia il body che le gambe nude e, come se non bastasse, lei stessa ha provocato i followers calando l'elastico dei pantaloni sul fianco. Nella didascalia ha poi scritto: "Sono rock and roll per tutti ma sono innamorata solo di te…D'altronde una donna di spettacolo deve essere "spettacolare" Rock N Roll Never Dies".

Alba Parietti in versione rock

Alba Parietti con i maxi orecchini

Il dettaglio che ha reso il look di Alba Parietti ancora più rock? I gioielli e i tacchi a spillo. La showgirl ha completato l'outfit con dei sandali dallo stile bondage, con un appariscente bracciale rigido "alla schiava" e con dei maxi orecchini, un modello con dei cerchi incrociati, pendenti e metallici firmato Ferrum Jewels. Alba ha poi tenuto i capelli sciolti e spettinati, optando per un make-up dai toni naturali con un rossetto leggermente più marcato che ha messo in risalto la bocca carnosa. Insomma, la Parietti si sta godendo al massimo la sua estate e, fiera dei suoi 61 anni, non perde occasione per dimostrare ai fan che l'età per lei è solo una questione anagrafica.