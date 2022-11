Alba Parietti in versione “gatta con gli stivali”, con pelliccia e intimo in vista Alba Parietti segue il trend del momento: i cuissardes sono le calzature must della stagione fredda. La conduttrice è fan degli stivali alti fino alla coscia.

A cura di Giusy Dente

Manca poco al debutto televisivo di Alba Parietti, pronta a tornare nelle vesti di conduttrice in un nuovo programma targato Rai. Al partire dal 7 dicembre, infatti, sarà su Rai 2 al timone di "Non sono una signora", alle prese con il mondo delle drag queen tra sfilate ed esibizioni. La 61enne è molto attiva sui social, dove ama condividere sia momenti di vita privata che soprattutto lavorativa. Ha già portato fan e follower con sé dietro le quinte, per mostrare alcune fasi della preparazione tra trucco e parrucco. E se c'è una cosa che non manca mai nelle sue giornate, è il selfie allo specchio.

Alba Parietti trendy in cuissardes

Il nome cuissardes deriva dal francese, dove cuisse significa coscia. Questi stivali sono caratterizzati, infatti, da un'altezza che supera il ginocchio e sale fino alla coscia. Sono calzature più sexy del guardaroba femminile e proprio per questo non necessitano di particolari accortezze in più, per un look d'impatto. Può bastare un abito con maxi spacco o anche solo una felpa oversize. Dai modelli che aderiscono alla gamba come una seconda pelle a quelli dai volumi più morbidi, da quelli bassi a quelli con tacco a spillo e ancora dai modelli in vernice colorata agli intramontabili total black, ce n'è per ogni occasione.

Non mancano mai sulle passerelle: sono gli stivali di tendenza dell’Autunno/Inverno 2022-23 e sono un must dei look di influencer e celebrities. Ne è una grande fan Elisabetta Gregoraci, che ama abbinarli a mini dress. Li ha indossati anche Ilary Blasi per un look casual, ovviamente un modello griffato. E li ha scelti per il ritorno sul palco dopo il parto la cantante Levante, in versione maxi. Sembra siano particolarmente apprezzati anche da Alba Parietti, che ha proposto tre differenti modelli in una carrellata di foto.

Alba Parietti con gli stivali alla coscia

Una "gatta con gli stivali": così si è definita Alba Parietti su Instagram. Il pezzo forte dei look sono proprio gli stivali alti fino alla coscia, inseriti in tre diversi look. Il primo è un seducente outfit total black, in cui la conduttrice indossa solo una pelliccia, con intimo leggermente in vista. Un calibrato effetto vedo-non vedo. insomma. Ha poi scelto cuissardes verdi in velluto abbinati a un abito dello stesso colore, con dettagli in pelliccia all'altezza delle maniche e del collo. Infine cuissardes di pelle rosa coordinati alla pochette, con cappottino grigio. Saranno proprio i cuissardes il must dei look che sfoggerà a breve in tv?