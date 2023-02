Alba Parietti in versione lolita con codine e gonna a pieghe: “Mi sento una 15enne” Chi direbbe mai che Alba Parietti ha 61 anni? Sui social si è trasformata in una vera e propria lolita con tanto di gonna a pieghe e codine, spiegando di sentirsi una quindicenne.

A cura di Valeria Paglionico

Alba Parietti non smette mai di provocare, anzi ama farlo, soprattutto sui social dove non esita a documentare ogni dettaglio della sua quotidianità. Posta spesso foto e video di ogni tipo, da quelli realizzati durante le serate mondane ai selfie senza trucco tra le mura domestiche: la showgirl ha più volte dato prova di non avere paura di rivelare la sua vera natura, anche se questo significa mostrarsi al naturale senza filtri. Nelle ultime ore, però, si è immortalata in una versione inedita. Complice un impegno professionale importante, si è trasformata in una lolila con tanto di look a tema ispirato a Britney Spears in Baby one more time.

Alba Parietti come Britney Spears in Baby one more time

Alba Parietti è tra le protagoniste di Tale e quale show, il programma di Rai 1 presentato da Carlo Conti sul cui palco mette in atto delle incredibili trasformazioni con tanto di trucco cinematografico, parrucche e look a tema. Questa settimana ricoprirà i panni di Britney Spears, ispirandosi all'iconico look da studentessa sfoggiato nel video di Baby one more time. La showgirl si è affidata a Elisabetta Franchi, che ha realizzato per lei un completino dall'animo sbarazzino in pieno stile college. Ha abbinato una minigonna a pieghe in total black a una camicia di seta bianca con le maniche a palloncino e con un nastro bon-ton intorno al collo portato morbido.

Il look in stile college di Alba Parietti

A completare il tutto non poteva mancare la pettinatura a tema: Alba ha legato i capelli in due codine laterali proprio come una vera e propria studentessa americana. Nella didascalia ha poi spiegato come si è sentita quando ha sfoggiato il look. Le sue parole sono state: "Effettivamente mi sento una quindicenne e a scuola oggi sono andata così! Giuro che per una volta tanto ho studiato. Non mi sento una 35enne, mi sento proprio una lolita. Non vedo l’ora di leggere tutte le cattiverie, provocare per me è un’arte, un gioco irresistibile, mi piace perché ognuno tira fuori la sua peggiore o migliore verità. Sono sempre stata una “bambina malefica" come mi chiamava mia mamma". In quanti direbbero che Alba ha raggiunto i 61 anni?