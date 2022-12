Ragali di Natale di design: le migliori idee da mettere sotto l’albero Per Natale puntare sui regali di design può essere un modo e originale per assecondare i gusti di tutti senza per forza spendere cifre da capogiro.

A cura di Clara Salzano

La tavola La DoubleJ.

È partito ufficialmente il conto alla rovescia per il Natale e la corsa al regalo perfetto da mettere sotto l'albero. Da esporre, usare, indossare, annusare, portare o semplicemente possedere, dal mondo del design arrivano numerosi consigli e idee per trovare il regalo giusto da donare in vista delle festività natalizia. Non bisogna infatti essere per forza un appassionato di design per poter apprezzare oggetti da collezione ma anche prodotti da condividere con gli amici o apprezzare in solitudine. Ecco una selezione di regali di Natale di design che vi faranno fare un figurone sotto l'albero.

Parti dalle piccole cose

Quando si tratta di regalare un oggetto di design molti pensano che si parli solo di arredi e oggetti ingombranti per cui la scelta risulta difficile. Sicuramente e Natale può essere complicato incontrare il gusto della persona che riceverà il dono eppure ci sono tante idee a cui affidarsi per fare una sorpresa sotto l'albero senza spendere per forza cifre da capogiro. Spesso per Natale regalare anche solo una candela può essere un modo originale per stupire il partner, l'amico o il parente che vogliamo omaggiare, ne esistono di ogni tipo, marca e prezzo, proprio per venire incontro alle esigenze e possibilità di tutti. Anche un diffusore per ambiente può essere un'ottima soluzione per un regalo di design di Natale che sarà sempre ben accetto.

Candela Tom Dixon

Regala un ricordo

A Natale regala un ricordo sembra uno slogan pubblicitario ma in realtà può essere un'idea per lasciare sotto l'albero un pensiero che resterà per sempre come una pallina di Natale decorativa, un addobbo prezioso oppure una calda coperta di lana perfetta per le fredde notti natalizie. Talvolta poi non serve per forza trovare un oggetto speciale ma basta anche solo comprare un prodotto ricercato ma a buon mercato, come una scatola di fazzoletti personalizzata, per stupire con un regalo unico.

Leggi anche Le novità make up da mettere sotto l'albero di Natale 2021

La collezione di fazzoletti Antonio Marras per Tempo

Dillo con un oggetto

Per Natale puntare sui regali di design può essere invece un modo semplice per comprare un dono originale e che può assecondare i gusti di tutti. Si può optare infatti per un piatto festoso oppure che possa lanciare un chiaro messaggio d'amore. E a proposito d'amore può sempre essere gradito ricevere prodotti culinari soprattutto se conservati in packaging di design eleganti e riutilizzabili. Una tazza è sempre un prodotto gradito e adatto a chiunque. Un cuscino anche può essere un regalo utile e originale che troverà sicuramente il piacere di tutti da ricevere a Natale.

Piatto Coin e Alessandro Enriquez a sostegno di Oxfam Italia

Stupisci con originalità

Chi invece vuole davvero stupire la persona che riceverà il proprio regalo di Natale il mercato abbonda di oggetti unici e da collezione che farebbero felici tanti. Si può scegliere di regalare una miniatura o un'icona del design che sarà apprezzata dagli appassionati oppure una scultura luminosa che possa arredare una parete in modo speciale. Infine si può addirittura riuscire ad assicurarsi un oggetto dei desideri che renderà il fashion victim o il collezionista la persona più fortunata del mondo.