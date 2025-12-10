L’albero di Natale di Alessia Marcuzzi: sceglie la tradizione con decorazioni in tessuto e fiocco

Alessia Marcuzzi ha mostrato sui social a fan e follower il suo albero di Natale: è un inno alla tradizione, un allestimento classico col rosso protagonista.

Sul fronte natalizio la tradizione quest'anno vince, nelle case degli italiani, celebrity comprese. Da Chiara Ferragni (che si è ispirata agli anni Novanta) a Stefano De martino (con le 10.000 luci LED), tutti in queste settimane hanno mostrato sui social, a fan e follower, i loro addobbi casalinghi. Le abitazioni si sono trasformate in veri e propri villaggi delle feste, con decorazioni a tema ovunque. L'albero di Natale è irrinunciabile e quest'anno il trend è un ritorno al minimal, agli allestimenti classici.

Anche Alessia Marcuzzi si è allineata a questo filone. A differenza di chi ha anticipato abbondantemente i tempi (Federica Nargi ha fatto l'albero di Natale già a metà novembre!), la conduttrice ha aspettato dicembre. Il suo albero di Natale è un inno alla tradizione, semplice ma d'effetto. Si tratta di un abete verde artificiale, coi rami zeppi di decorazioni. Sono prevalentemente palline in tessuto, tutte con l'accostamento bianco e rosso, uno dei più intramontabili quando si tratta del Natale. Si intravedono funghetti, pupazzi di neve, dei Babbo Natale, renne di peluche, dei pinguini: insomma, non solo le solite sfere, ma anche qualcosa di più pop.

Ha aggiunto delle lucine color oro per dare il giusto tocco glamour e scintillante, completando il tutto con un puntale diverso dal solito. Il fiocco in cima dà un tocco più moderno all'albero ed è un elemento che quest'anno sta riscuotendo molto successo. Alessia Marcuzzi non è la sola ad averlo scelto. L'estetica coquette ha conquistato diverse colleghe del mondo dello spettacolo: Sabrina Ghio (anche lei fan dei colori tradizionali sull'albero), Michelle Hunziker (che ha scelto un raffinato total white), Giulia De Lellis (alle prese colprimo Natale da mamma assieme alla piccola Priscilla).

Come l'anno scorso, la conduttrice ha posizionato l'albero in veranda, dunque all'aperto, bene in vista, approfittando dell'ampio spazio esterno a disposizione presso la sua residenza nella Capitale. Alessia Marcuzzi vive a Roma, nel quartiere Flaminio e la sua casa possiede questa spaziosa terrazza che si presta perfettamente ad accogliere gli ospiti e a organizzare feste tra amici. Oltre a questa, c'è poi la casa a Londra, città che ama molto e dove torna spesso.