Dove vive Alessia Marcuzzi: la casa con le foto di Marilyn Monroe e una grande terrazza panoramica Alessia Marcuzzi vive con la figlia Mia Facchinetti a Roma, per la precisione nel quartiere Flaminio: ecco le foto della sua casa con maxi terrazza e palestra.

Alessia Marcuzzi nel suo salotto di casa con alle spalle la foto di Marilyn Monroe

La nota showgirl Alessia Marcuzzi pubblica spesso immagini e video della sua quotidianità sui social, rivelando così dettagli inediti della quotidianità, dagli impegni lavorativi ai viaggi con i figli, fino ad arrivare ai momenti casalinghi. La conduttrice vive a Roma, per la precisione nel quartiere Flaminio, con la figlia Mia Facchinetti (fino a qualche anno fa condivideva l'abitazione anche col compagno Paolo dal quale però si è separata). La sua casa è molto femminile, con tanti riferimenti ad icone del passato, arredi moderni e una terrazza con vista panoramica.

Alessia Marcuzzi in camera da letto

La terrazza panoramica su Roma e la palestra

Alessia Marcuzzi organizza spesso delle feste a casa sua ed è proprio in queste occasione che si scoprono dettagli particolari dell'abitazione. Innanzitutto c'è una grande terrazza su cui si aprono vari ambienti della casa romana di Alessia Marcuzzi, è proprio qui che la presentatrice organizza feste ed eventi con la famiglia o gli amici.

Alessia Marcuzzi in verticale davanti alla terrazza panoramica della sua casa

Alessia Marcuzzi è sempre stata una donna molto dinamica, ne è la testimonianza il programma Colpo di Fulmine in cui correva per le strade delle città per fare da cupido tra i passanti. Non stupisce dunque che ci sia una palestra in casa e precisamente in una porzione della grande terrazza che circonda parte dell'abitazione e che la show girl mostra in molti suoi post.

La palestra fuori la terrazza della casa di Alessia Marcuzzi

I quadri in casa e le foto in camera da letto

Dalle foto di Marilyn Monroe ai quadri di Brigitte Bardot, ci sono molti riferimenti femminili nella casa di Alessia Marcuzzi a Roma. La nota showgirl non ha mai nascosto di essere una donna sensuale e sensibile, come appunto le icone femminili ritratte sulle pareti della sua abitazione, come la foto di Marilyn nel salotto e il ritratto di BB nella camera da letto.

Il ritratto di Brigitte Bardot sul letto della camera matrimoniale di Alessia Marcuzzi

Sono infatti numerosi post in cui la conduttrice tv rivela la sua skin care o si mostra ironica nei video in bagno e in altre stanze della casa in cui è possibile scorgere vari dettagli curiosi sulla sua vita.

Il salone di Alessia Marcuzzi: arredi di design e colori tenui

Arredi di design e colori tenui caratterizzano gli spazi interni della casa di Alessia Marcuzzi che, oltre le numerose opere d'arte femminili, accoglie gli ospiti in un salotto con morbidi divani di pelle e un grande tappeto beige.

Lampade scultoree arricchiscono l'ampio ambiente living dove Alessia Marcuzzi si riunisce con gli amici e la famiglia, per veste o serate gioco, documentando tutto assiduamente sui suoi social dove continua a coltivare un ottimo rapporto con i fan che dimostrano di apprezzare la casa e la vita della nota showgirl.

Alessia nella camera armadio

La cucina dai colori scuri e dalle linee moderne

Tra gli ambienti casalinghi più amati da Alessia Marcuzzi c'è anche la cucina, dove spesso ama realizzare dei video selfie allo specchio prima di uscire. Si tratta di un ambiente iper moderno con affaccio in terrazza, è arredato con mobili scuri ad angolo, il piano cottura tradizionale e un tavolo-isola davanti al lavello. Sul soffitto ci sono innumerevoli faretti con luci neon, mentre il pavimento è laminato. In quanti prenderanno ispirazione dalla casa della showgirl per il loro ambiente casalingo?