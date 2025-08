Come è fatta la casa a Londra di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi vive a Roma, che ama molto, ma un pezzo del suo cuore è a Londra, dove si reca spesso. Ad accoglierla c’è una casa arredata in modo raffinato.

Alessia Marcuzzi vive a Roma, città che ama molto. Ma nel suo cuore c'è anche un'altra capitale, che frequenta sin da quando era bambina e dove torna spesso: si tratta di Londra. Lì tempo fa aveva anche acquistato un appartamento.

Alessia Marcuzzi vola a Londra

Alessia Marcuzzi è stata spesso a Londra. In occasione di un viaggio ad agosto 2024, condiviso sui social, ha raccontato a fan e follower: "Richmond è uno dei miei quartieri preferiti da quando venivo a trovare i miei zii e le mie cugine che hanno vissuto qui per un periodo della loro vita". Un pezzo del suo cuore si trova nella capitale inglese dunque, perché c'è un legame familiare, che però non riguarda solo zii e cugine.

Instagram @alessiamarcuzzi, 4 agosto 2023

Suo figlio Tommaso, infatti (nato quando era sentimentalmente legata a Simone Inzaghi) si è trasferito lì, viaggiando prevalentemente anche tra Roma e Milano per lavoro. Lo ha raggiunto nel 2022 in occasione della sua Laurea: per niente al mondo si sarebbe persa il grande giorno!

Instagram @alessiamarcuzzi, 4 agosto 2023

Ha fatto a Londra anche diverse trasferte col team di Luce Beauty e di M&A, i suoi brand (uno di prodotti per la pelle, l'altro di accessori). L'ultima volta risale a maggio 2025. Attualmente è volata nuovamente a Londra e ne ha approfittato per assistere al concerto degli Oasis al Wembley Stadium. "Il concerto della vita. Sono cresciuta con loro. Sono nata lo stesso anno di Liam. Sono tornati insieme dopo 16 anni. Cosa posso dire? Piango" ha scritto emozionata sui social.

Instagram @alessiamarcuzzi, agosto 2025

Ha condiviso il momento con la figlia minore Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. Ma ha trascorso a Londra anche l'estate 2023, postando su Instagram una carrellata di foto con diversi dettagli, momenti, luoghi visitati: si riconoscono Kensington Palace, Shoreditch, Tower Bridge. Alcune foto la ritraggono, invece, in quella che lei definisce "Home", seduta a un tavolino.

Instagram @alessiamarcuzzi, settembre 2022

La seconda casa di Alessia Marcuzzi a Londra

In effetti sembra che la conduttrice abbia una seconda casa a Londra, oltre a quella romana. Proprio in questi giorni, durante il viaggio con Mia, ha infatti mostrato l'interno di un appartamento, nuovamente presentato come "Home" quindi "casa".

lapinella.com, 2014

Potrebbe essere quella acquistata anni fa. Lo spazio fotografato è un salotto spazioso con divano ad angolo, poltrona, maxi finestre con tende, soffitto alto, pareti chiare. L'appartamento si troverebbe a South Kensington. In alcune vecchissime foto sul blog La Pinella, addirittura del 2015, si vede lo stesso scorcio esterno delle foto risalenti alla ben più recente laurea di Tommaso Inzaghi.

lapinella.com, 2014

Difficile dire se questi esterni corrispondano agli interni appena mostrati nelle Instagram Stories: sono gli stessi delle foto del viaggio di maggio 2025 col suo team. Quello che è certo, è che la conduttrice considera Londra la sua seconda casa e si rifugia lì appena possibile.