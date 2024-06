video suggerito

Fedez mostra la sua casa in diretta: non ci sono le scale, si sale solo in ascensore Fedez è stato ospite di Grenbaud in una diretta Twitch. Lo streamer ha raggiunto il rapper a casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

L'ascensore a casa di Fedez

Dopo essere stato ospite di una live del Rosso, Fedez è stato coinvolto in una diretta Twitch di Grenbaud. Lo streamer ha cominciato la live proprio a casa del rapper e poi insieme si sono recati nello studio di registrazione, per proseguire la chiacchierata. Ovviamente si è parlato della fine del matrimonio con Chiara Ferragni, della nuova canzone Sexy Shop realizzata con Emis Killa, dell'ospitata da Francesca Fagnani a Belve, di un'eventuale partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, delle sue nuove frequentazioni.

Come è fatta la casa di Fedez

Uno dei primi inequivocabili segnali della crisi matrimoniale dei Ferragnez è stato l'allontanamento del rapper dalla casa di City Life in cui la coppia, coi due figli, si erano appena trasferiti. Fedez è andato a vivere da solo: ha acquistato un appartamento in piazza Castello, a Milano. Sui social ha testimoniato da subito le prime fasi del trasloco, con gli scatoloni ovunque, per poi mostrare la casa ormai quasi ultimata, con l'arredamento definitivo al suo posto.

Grenbaud sale a casa di Fedez

Tanti sono i dettagli interessanti, tra oggetti di design e opere d'arte costose. In salotto, per esempio, spiccano l'enorme divano grigio progettato dal designer Francesco Binfarè per Edra, la lampada a forma di mitra disegnata per Flos da Philippe Starck, la rara poltrona coi peluche firmata da KAWS e Studio Campana (che vale oltre 200 mila euro). Ha allestito anche una piccola sala giochi con flipper mentre per la cameretta di Leone e Vittoria ha acquistato un muro di Legoha acquistato un muro di Lego firmato da Dante Dentoni.

L'ascensore a casa di Fedez

Grenbaud ospite in casa di Fedez

C'è stata qualche difficoltà nel salire all'appartamento di Fedez. Il rapper ha detto ai suoi ospiti di usare l'ascensore, che però si è bloccato prima che Grenbaud e il cameraman riuscissero a entrare. Hanno dovuto aspettare e non hanno potuto prendere le scale e salire a piedi, perché effettivamente non ci sono! L'unico modo per salire ai piani superiori è appunto con il piccolo ascensore.