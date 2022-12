Regali di Natale 2022: i cofanetti beauty e le box per tutte le tasche Non sai cosa regalare a Natale? Scegli un cofanetto beauty! Prodotti skincare, make up, cosmetici per il corpo e per i capelli racchiusi in beauty case e confezioni natalizie.

A cura di Federica Ambrogio

I cofanetti beauty da regalare a Natale sono sempre un'ottima idea regalo per chi è appassionato del mondo della cosmetica e della bellezza. Kit make up, ma anche cofanetti per la cura dei capelli e set dedicati alla skincare o alla cura del corpo. Quest'anno le idee da mettere sotto l'albero sono davvero tantissime: abbiamo selezionato per te le idee più interessanti proposte tra le ultime novità, scoprile tutte nella gallery!

I cofanetti make up da regalare

Durante il periodo delle feste spesso vengono proposti set make up con prodotti iconici, best seller e must have. Sephora quest'anno propone un cofanetto perfetto per chi ama prendersi cura di sè: Holidays Superstars infatti racchiude più di 10 prodotti tra i più venduti, dallo scrub per il viso, Yo Glow di Wishful al tonico nutriente Rose Tonic di Pixi, passando per il mascara volumizzante, Better Than Sex di Too Faced e il gloss per labbra Pink Dragonfly di Fenty Beauty. Tarte propone invece il Cofanetto Best-Seller composto da correttore Shape Tape, il mascara maneater e il balsamo per le labbra maracuja juicy rosa. Da non perdere anche il cofanetto di MAKE UP FOR EVER, Unmatched Defined che contiene il nuovissimo mascara 2 in 1 The ProfessionaAll e la matita occhi waterproof Aqua Resist Color Pencil.

Il kit make up di MAKE UP FOR EVER – Unmatched Defined

I set skincare da mettere sotto l'albero

Tra i cofanetti da regalare dedicati alla cura del viso c'è il set Vitamina C di Diego Dalla Palma per un incarnato radioso e omogeneo. Siero illuminante, crema illuminante e struccante sono racchiusi in un pratico ed elegante beauty case. Clinique propone invece Set Moisture Surge, un set per una routine skincare completa che dona alla pene idratazione istantanea e un aspetto radioso. Da non perdere anche il Cofanetto Maschere Best Seller di Fresh, la coppia di maschere lascia la pelle sana e al meglio per esfoliare e idratare in profondità.

Il set di Fresh – Cofanetto Maschere Best Seller

I kit per la cura del corpo

Per quanto riguarda la cura del corpo il cofanetto da non perdere è Delizie Per Il Corpo Alla Noce Di Cocco di Mario Badescu: un trio di prodotti che sprigiona il delizioso profumo del cocco fresco mentre rigenera la pelle, rinfresca e idrata. La Routine Perfetta Per Natale di Unbottled è il regalo perfetto per l'amica particolarmente attenta all'ambiente: una routine senza plastica, per una pelle e dei capelli bellissimi. Al suo interno contiene tre prodotti solidi: uno shampoo, un mini gel doccia all'avena e mandorla e un mini gel doccia all'albicocca e karité.

Il kit per corpo e capelli Unbottled – La Routine Perfetta Per Natale

I cofanetti dedicati ai capelli

Tra i cofanetti dedicati alla cura dei capelli invece c'è Hydrating Heroes Original Set di Morocconan Oil, il set che contiene la maschera idratante intensa e il trattamento Moroccanoil per sublimare i capelli e lasciarli lucenti. Perfetto da regalare anche Style & Strengthen di Olaplex, un set in edizione limitata per capelli più lisci e sani, che consente di controllare l'effetto crespo, aggiungere lucentezza, migliorare l'aspetto dei capelli e proteggerli dal calore e da altri danni durante lo styling.