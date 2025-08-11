Sinner-Diallo oggi all’ATP Cincinnati, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner torna in campo nel torneo di Cincinnati e lo farà contro Gabriel Diallo. L’incontro si giocherà nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto, non prima dell’1. Diretta TV su Sky.

Jannik Sinner torna in campo oggi e lo fa nel terzo turno del torneo 1000 di Cincinnati. Il numero 1 della classifica ATP sfida oggi il canadese Gabriel Diallo, un giocatore in ascesa, nonché una delle ultime teste di serie. Sinnere Diallo scenderanno in campo nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto e lo faranno all'1 ora italiana. L’incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva dei tornei 1000. Streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW. In campo anche Lorenzo Sonego contro il numero 4 del tabellone Fritz.

Sinner a Cincinnati è arrivato con largo anticipo, si sta preparando da tempo e già negli allenamenti ha mostrato di essere in grande spolvero. Sul campo ha rifilato un 6-1 6-1 al colombiano Galan, spazzato via in 59 minuti. Dovesse vincere con Diallo, Jannik si qualificherebbe per gli ottavi dove troverebbe il vincente del match tra il francese Mannarino, una vecchia volpe passata dalle qualificazioni, e l’americano Tommy Paul, numero 15 del seeding.

A che ora gioca Sinner con Diallo all'ATP Cincinnati, orario e programma

La partita tra Jannik Sinner e Gabriel Diallo sarà in programma come prima della sessione serale, che inizierà alle 19 locali, che corrispondono all'1 di notte italiana. In precedenza nel pomeriggio italiano sul centrale si terranno le sfide Sabalenka-Raducanu e Fritz-Sonego.

Sinner-Diallo, dove vederla in TV e streaming

La partita del terzo turno del torneo di Cincinnati si potrà seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno). Diretta streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW. Non c’è la diretta in chiaro.

I precedenti tra Sinner e Dlallo

Non ci sono precedenti tra Sinner e Diallo, giocatore dal grande fisico e dal potentissimo servizio. Il canadese non ha fondamentali strepitosi, ma quando serve fa paura. Sinner generalmente con i grandi battitori non va in difficoltà.

Il prossimo avversario di Sinner a Cincinnati

Jannik è il favorito per il successo del torneo di Cincinnati, che ha già conquistato nella passata stagione. Sinner affronterà in caso di vittoria con Diallo il vincente dell’incontro tra il francese Adrian Mannarino e Tommy Paul, con il quale l’italiano ha condiviso un intenso allenamento nei giorni scorsi.