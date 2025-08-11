Partite sospese a Cincinnati a causa di un black-out, impossibile proseguire: cosa è successo

Partite sospese a Cincinnati a causa di un guasto elettrico che ha generato un black-out. Fritz e Sonego sono tornati negli spogliatoi. Sinner potrebbe slittare.

Situazione per certi versi clamorosa durante il torneo di Cincinnati. Mentre il programma del lunedì stava entrando nella sua fase più calda, ecco che un black-out improvviso ha costretto gli organizzatori a prendere provvedimenti. Saltata prima la diretta televisiva e poi anche il mezzo elettronico a supporto dei giocatori in campo. Motivo per cui tutti i match, compreso quello tra Sonego e Fritz, è stato sospeso. Rischiano di slittare anche i confronti successivi, in primis quello tra Sinner e Diallo.

Cosa è successo a Cincinnati, perché le partite sono state sospese

Mentre la partita tra Sonego e Fritz entrava nella fase cruciale del primo set, ecco che la diretta televisiva è saltata. Nessun problema da parte dell'emittente Sky, ma a livello di trasmissione del segnale. Mentre dunque i giocatori proseguivano il match, è stato impossibile seguire il confronto. Il tam tam mediatico, ha subito portato alla spiegazione del perché del black-out: un problema grave che ha causato un guasto generale elettrico.

Poco dopo anche il segnale del "falco" presente sui campi, comprese anche le comunicazioni sui campi ecc. sono saltati. Gli organizzatori e i giudici di sedia hanno dunque deciso di sospendere tutte le sfide compresa quella tra Fritz e Sonego, con l'americano che aveva vinto il primo match. Un disagio di non poco conto anche per la prosecuzione del programma con Sinner-Diallo a rischio rinvio.

Nel frattempo anche alcuni video circolati sui social hanno mostrato la possibile causa del tutto. A quanto pare un generatore sarebbe andato bruciato, con un fumo nero che si è alzato alle spalle delle tribune in "lontananza". Difficile dire al momento se sia effettivamente questo il problema in questione. Il caldo e l'umidità non hanno certo aiutato il regolare funzionamento dell'impianto.