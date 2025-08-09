Sinner ha vinto così facilmente contro Galan che parla del caldo: “Sapevo che qui era tosta”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Master 1000 Cincinnati di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al debutto a Cincinnati Jannik Sinner ha vinto facile contro il colombiano Galan, che s'è arrangiato come ha potuto ma non è mai riuscito a fare qualcosa in più che non fosse un sparring partner d'allenamento. Avanti il prossimo… chi troverà sulla propria strada? Lunedì 11 agosto (con orario ancora da definire) se la vedrà con il canadese Gabriel Diallo che ha superato (7-5, 6-4) l'argentino Sebastian Baez. A parte il sole rovente e il riferimento alle condizioni atmosferiche "che qui sapevo essere toste" l'alto-atesino non ha molto altro da aggiungere . Tant'è che lo stesso numero uno al mondo non sa cosa dire a corredo di un incontro caratterizzato da un dominio assoluto e dal netto divario tecnico con il rivale.

Sinner e il caldo: "L'ho sentito già da riscaldamento"

"Il caldo si sente, già dal riscaldamento – dice a fine incontro Sinner -. Sapevo che qui le condizioni sono toste ma oggi è andato tutto per il verso giusto". Un'insidia, serve sforzarsi un po' per trovarla anche perché il debutto con il numero 130 al mondo è stato notevolmente sbilanciato, un test molto blando, di quelli che servono quando – a distanza di un paio di mesi da Wimbledon – si ha bisogno di carburare. "In queste condizioni, se non si chiude subito il punto, può essere un problema dosare le forze".

Galan sconfitto in meno di un'ora: "A tratti ho servito come volevo"

Il numero uno al mondo non ha avuto nemmeno bisogno di impegnarsi più di tanto per battere l'avversario con identico punteggio nei due set (6-1, 6-1), in 59 minuti e con numeri che spiegano bene qual è stata la portata del "massacro". Sono 57 quelli in favore del campione di Wimbledon, 27 quelli del sudamericano e con una percentuale devastante con la prima (96%).

"I match sono sempre diversi dalle sessioni di allenamento – le ultime parole sulla sfida odierna -. Sono molto contento, non è facile giocare qui, è tutto molto veloce. A tratti ho servito come volevo, di metterla proprio dove volevo. E qui bisogna farlo in maniera precisa ma anche con un buon ritmo se si vuole andare lontano. C'è ancora un po' di margine per migliorare ma posso dire che per essere il primo match del torneo non avrei potuto desiderare di meglio. Sono soddisfatto".

Qual è il prossimo avversario di Sinner a Cincinnati

Sinner tornerà in campo lunedì prossimo, 11 agosto (con orario ancora da indicare), per affrontare il canadese Gabriel Diallo (numero 35 nel ranking) contro il quale non esistono precedenti.