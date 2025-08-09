Sinner-Galan in diretta a Cincinnati 1-0: Jannik domina un primo set a senso unico

Jannik Sinner è in campo contro Daniel Elahi Galan (130° al mondo nel Ranking Atp) nella prima partita inserita nel tabellone del Masters 1000 di Cincinnati. Il punteggio è di (1-0). Il primo set se lo porta a casa Jannik senza alcun problema lasciando un solo game al suo avversario. Finisce 6-1 in favore del numero uno al mondo.
Sinner alla battuta non ha alcun problema portandosi sul 3-1
Sinner parte con un ace nel terzo game del secondo set. L'altoatesino è determinato a portare subito l'incontro verso un'unica direzione e concede un altro ace consecutivo. Galan non può niente poco dopo quando Sinner fa il tris di ace e poi dopo un doppio fallo fa 3-1.
Galan mette a dura prova Sinner ai vantaggi: è 2-1
Galan alla battuta non riesce a portarsi avanti mandando in out il primo colpo. Sinner dunque reagisce bene ma poi il colombiano pareggia sfruttando al meglio una battuta potente che Jannik non riesce a respingere. Successivamente Galan ci riprova ma fa doppio fallo e Sinner si riporta davanti. L'altoatesino manda però la palla in rete e non chiude portando il game ai vantaggi. Qui Jannik non chiude subito la partita e il colombiano si porta sul 2-1.
Sinner è 2-0 e concede pochissimo a Galan
Alla battuta Sinner è impeccabile iniziando subito con un ace poi Jannik fa un errore da fondo mandando in rete la pallina. Il 15-15 di certo non scoraggia l'altoatesino che reagisce riportandosi di nuovo davanti sul 30-15 e poi 40-15 con il secondo colpo corto. Il game si chiude poi con l'errore di Galan che permette a Sinner di chiudere e portarsi sul 2-0.
Sinner si prende la battuta di Galan: 1-0 per Jannik nel secondo set
Galan alla battuta del secondo set parte subito bene prendendosi un 15-0. Il colombiano sembra più sereno ma Sinner riesce a portare subito la situazione in parità per poi portarsi avanti sul 30-15. Galan con un'ace riporta la situazione in parità poi il colombiano manda fuori la palla del 40-30 e successivamente Sinner riesce a prendersi il break subito in apertura.
Inizia il secondo set: Sinner tenterà di chiudere subito la partita
Sinner fa 6-1 e si porta a casa il primo set
Sinner fa 6-1 e si porta a casa il primo set. Jannik alla battuta va anche sotto con Galan che fa 15-0, poi l'altoatesino riesce a portarsi sul pari. Successivamente alla battuta Sinner fa 30-15 e poi si concede un doppio fallo che porta il punteggio sul 30-30. L'altoatesino fa poi 40-30 ma Galan reagisce, pareggia e porta la sfida ai vantaggi. Qui Sinner alla battuta però a sorpresa non riesce a chiudere subito la partita ma poi riporta tutto alla normalità portandosi a casa il primo set con la prima palla corte del match.
Galan vince il primo game: 5-1 contro Sinner
Sinner perde il primo game con Galan che riesce a tenere il turno di battuta lasciando Jannik a zero e ricevendo anche gli applausi del pubblico presente che supporta il colombiano.
Sinner sul 5-0 senza alcun problema: set a senso unico contro Galan
Sinner si incarica della battuta e non trova molte difficoltà per riuscire a tenere anche questo turno di battuta. Uno smash di Jannik apre la contesa con il primo 15-0, Galan sfiduciato concede poi il bis. Il colombiano manda la palla in out in risposta a Jannik. Il game va avanti senza intoppi per il numero uno al mondo che si porta a casa anche il 40-0.
Galan ci prova ma Sinner non concede nulla: 4-0 Jannik
Galan serve per la battuta ma Sinner riesce subito a rispondere al meglio portandosi sul 15-0. Il colombiano va in difficoltà sul dritto di Jannik e sbaglia per l'ennesima volta la risposta sulla botta di Sinner mandando altissima la pallina. Sul 30-0 Galan manda in rete la palla e consente a Sinner così di portarsi poi successivamente senza troppi problemi sul 40-0 che vuol dire 4-0 per l'azzurro.
Sinner non sbaglia e tiene il turno di battuto: è 3-0 per l'azzurro
Sinner non sbaglia e tiene il turno di battuto: è 3-0 per l'azzurro. Jannik riesce a non concedere nulla al colombiano lasciando a zero il suo avversario il quale è sembrato subito in difficoltà.
Sinner è già sul punteggio di 2-0 contro Galan
Sinner è già sul punteggio di 2-0 contro Galan. L'altoatesino va sul 40 pari ma poi riesce ad avere la meglio sul colombiano avendo ora la possibilità in battuta di portarsi sul 3-0.
Sinner ha vinto il primo game non concedendo nulla a Galan
Sinner ha iniziato la partita con quattro prime vincenti concedendo uno zero al suo avversario. In questo modo l'altoatesino tiene il servizio.
Inizia la sfida! Sinner alla battuta
Perché Sinner usa il manicotto al braccio destro: "Così sento di colpire meglio la palla"
Jannik Sinner ha disputato e vinto la finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz usando un manicotto anatomico che gli fasciava tutto il braccio destro. Lo ha usato per contenere i fastidi al gomito. Lo indosserà anche a Cincinnati ma ci ha tenuto a precisare che non ha alcun problema fisico. "Sto bene ma mi sono accorto che così colpisco meglio la palla, ho una sensazione di maggiore stabilità quando la impatto con la racchetta".
Sinner a Cincinnati con Umberto Ferrara, il preparatore richiamato dopo il caso doping
A Cincinnati nello staff di Jannik Sinner ci sarà il preparatore atletico, Umberto Ferrara, che il numero uno al mondo ha rivoluto con sé dopo aver licenziato Panichi e Badio. Ferrara, che ha accompagnato la crescita e la carriera dell'alto-atesino, era stato allontanato all'epoca del caso Clostebol e della positività al doping del campione di San Candido. Nella recente conferenza stampa del torneo Sinner ha tagliato corto alla domanda sul perché s'è rivolto di nuovo al ‘vecchio' preparatore: "Non c'è altro da dire rispetto al comunicato".
Il tabellone di Sinner all'ATP Cincinnati
Jannik Sinner deve difendere a Cincinnati i punti conquistati un anno fa, quando sconfisse in finale Frances Tiafoe. In caso di passaggio del turno, il tabellone del torneo lo vedrà contro il canadese Gabriel Diallo o l'argentino Sebastian Baez oppure il belga David Goffin. Più avanti potrebbe incrociare Tommy Paul agli ottavi e Lorenzo Musetti nei quarti. Di seguito il tabellone potenziale di Sinner:
- 3° Turno Gabriel Diallo (Can) / David Goffin (Bel) / Sebastian Baez (Arg)
- Ottavi di finale Tommy Paul (Usa) / Tomas Machac (Cec)
- Quarti di finale Lorenzo Musetti (Ita) / Stefanos Tsitsipas (Gre) / Casper Ruud (Nor) / Felix Auger-Aliassime (Can)
- Semifinale Taylor Fritz (Usa) / Holger Rune (Dan) / Frances Tiafoe (Usa) / Flavio Cobolli (Ita)
- Finale Carlos Alcaraz (Spa) / Alexander Zverev (Ger) / Ben Shelton (Usa) / Alex De Minaur (Aus).
Sinner già qualificato per le Finals di Torino: come ha fatto dopo solo 5 tornei giocati
Nonostante abbia giocato appena cinque tornei nel 2025, Jannik Sinner è già ufficialmente qualificato per le Atp Finals di Torino. Il numero uno al mondo della Race con 6.010 punti conquistati, un ammontare che gli ha permesso di centrare matematicamente il traguardo già raggiunto da Carlos Alcaraz.
I precedenti tra Sinner e Galan
Sono due i precedenti tra Sinner e Galan, in entrambi i casi ha vinto il numero uno al mondo. Nel 2021 il successo arrivò in Coppa Davis: sulla superficie in cemento finì 7-5, 6-0 per Jannik. Nel 2023 la sfida avvenne sul prato di Wimbledon e anche allora non ci storia: 7-6, 6-4, 6-3 il punteggio in favore dell'alto-atesino.
Musetti stecca a Cincinnati: eliminato dal francese Bonzi
Lorenzo Musetti, numero 10 al mondo, eliminato a Cincinnati dal francese Benjamin Bonzi: 5-7, 6-4, 7-6 il punteggio finale. Un successo che permette al transalpino di assicurarsi la terza vittoria in carriera contro un giocatore che ne ranking è nelle prime posizioni. Bonzi raggiunge per la prima volta il terzo turno a Cincinnati, Musetti conferma di non essersi ancora ripreso del tutto dall'infortunio che risale al Roland Garros.
A che ora gioca Sinner contro Galan: l'orario
Jannik Sinner affronta Daniel Elahi Galan nella prima partita del Masters 1000 di Cincinnati. Il match è previsto intorno alle 20:30 massimo 21 (dopo il match tra Pedro Martinez e Tommy Paul), è il terzo nel programma della giornata che si disputa sul campo del P&G Center Court. Prima del numero uno al mondo ci sono gli incontri del singolare femminile Swiatek-Potapova e del singolare maschile Martinez-Paul.
Chi è Daniel Elahi Galan, l'avversario di Sinner
Daniel Elahi Galan, 29 anni, è un tennista colombiano che nella speciale classifica del Ranking Atp occupa la 130ª posizione. Nel tabellone del Masters 1000 di Cincinnati è giunto superando due turni di qualificazione ed eliminando al primo turno Vit Kopriva (punteggio di 6-2, 6-4). Il sudamericano ha uno stile di gioco aggressivo ed è dotato di un buon dritto. In carriera ha raggiunto il traguardo migliore due anni fa, quando riuscì a salire fino al 56° posto. Le soddisfazioni maggiori risalgono al 2023 (qualificazione agli ottavi di Wimbledon poi venne battuto ed estromesso proprio da Sinner) e al 2022 (successo contro Stefanos Tsitsipas agli US Open).
Dove vedere Sinner-Galan in tv oggi a Cincinnati
La sfida tra Jannik Sinner e Daniel Elahi Galan è valida per il Masters 1000 di Cincinnati e sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati solo su Sky (Sky Sport 1, canale 201). Diretta streaming su Sky Go e NOW (servizio di streaming on-demand di Sky, sempre a pagamento). A commentare la partita ci saranno Pero e Bertolucci.