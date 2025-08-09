Sinner-Galan in diretta a Cincinnati 1-0: Jannik domina un primo set a senso unico

Jannik Sinner ha disputato e vinto la finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz usando un manicotto anatomico che gli fasciava tutto il braccio destro. Lo ha usato per contenere i fastidi al gomito. Lo indosserà anche a Cincinnati ma ci ha tenuto a precisare che non ha alcun problema fisico. "Sto bene ma mi sono accorto che così colpisco meglio la palla, ho una sensazione di maggiore stabilità quando la impatto con la racchetta".