Chi è Daniel Elahi Galan avversario di Jannik Sinner a Cincinnati: segue una dieta particolare

Jannik Sinner affronta sabato Daniel Elahi Galan nel Masters 1000 di Cincinnati. Due i precedenti, nettamente a favore del numero uno al mondo: il 29enne colombiano ha sempre perso e non ha mai strappato nemmeno un set.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Master 1000 Cincinnati di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner contro Daniel Elahi Galan. È il 29enne colombiano, 134° nel ranking Atp, il primo avversario del numero uno al mondo nella partita del Masters 1000 di Cincinnati che si gioca domani, sabato 9 agosto (con orario ancora da definire). Non è un volto nuovo per il campione di San Candido, considerati due precedenti nettamente a favore e un dettaglio non da poco: il sudamericano è stato sempre sconfitto e non è mai riuscito nemmeno a strappare un set in entrambi confronti. Il match sarà trasmesso in diretta tv e in streaming, in chiaro e in esclusiva per abbonati solo su Sky e NOW.

Chi è Daniel Elahi Galan, il primo avversario di Sinner a Cincinnati

Galan ha contro Sinner l'occasione per dare una scossa alla sua carriera. Due anni fa, riuscì ad arrampicarsi fino alla 56ª posizione nella speciale classifica del circuito, traguardo che ha rappresentato il massimo risultato di sempre. In Colombia è il tennista più forte e fa parte del team Colsanitas, che supporta i migliori giocatori del Paese. Tutti i riflettori saranno puntati su di lui che nel tabellone di Cincinnati è arrivato vincendo due turni di qualificazione ed eliminando al primo turno il ceco Vit Kopriva (80° nel ranking) con il punteggio di 6-2, 6-4. Dopo 3 successi di fila nel torneo americano, si presenta in fiducia alla sfida con il campione di Wimbledon.

I precedenti con Sinner: sempre ko, non gli ha mai strappato un set

Due i confronti tra Sinner dai quali Galan è uscito sconfitto. Il primo risale al 2021 e fa riferimento al match disputato in Coppa Davis: allora, su superficie in cemento, l'alto-atesino s'impose col punteggio di 7-5, 6-0. Il secondo riporta all'edizione 2023 di Wimbledon: la sua avventura sull'erba inglese si fermò negli ottavi di finale, schiantandosi contro il 7-6, 6-4, 6-3 subito per mano dell'italiano.

Winbledon 2023 e la vittoria su Tsitsipas i migliori risultati in carriera

A proposito del prestigioso trofeo britannico, è proprio a quell'esperienza che sono legati il suo ricordo migliore e il risultato più importante mai conseguito finora in una tappa del Grande Slam: raggiunse il quarto turno. Un anno prima Galan s'era tolto un'altra bella soddisfazione: battere Stefanos Tsitsipas (all'epoca numero 5 al mondo) agli US Open del 2022, ritagliandosi il ruolo di mina vagante per i tennisti della top 10. Un po' di quella magia, però, s'è dissolta. E l'incontro con Sinner gli restituisce abbastanza adrenalina da giocarsi il tutto per tutto, magari provando a sfruttare il periodo di stop da cui Jannik è reduce dopo il trionfo sul prato dell'All England Club.

Qual è lo stile di gioco del colombiano: ha un approccio aggressivo

Domanda che sorge spontanea: qual è il suo stile di gioco? Galan si presenta come un tennista solido, abbastanza a suo agio sul cemento (anche se la terra battuta è il fondo su cui si disimpegna meglio) e ha una caratteristica che lo rende insidioso: ha un approccio aggressivo e una mentalità tale da non lasciarsi impressionare dalla possanza dell'avversario che ha di fronte (prova ne è anche la vittoria contro il ceco, messo letteralmente sotto proprio a Cincinnati). È dotato di un buon servizio, il dritto è il colpo che predilige ed effettua imprimendo potenza. Nel suo curriculum non figurano titoli Atp. In bacheca ha messo solo sei trofei conquistati nei Challenger, l'ultimo dei quali a Santiago (il 16 marzo scorso).

Segue una dieta vegetariana e ricca di legumi: "Importante fonte di proteine"

Galan è allenato da suo padre, Santos, che ha avuto un'influenza importante anche nella costruzione alimentare oltre che tecnica del giocatore. Il colombiano, infatti, è noto per la dieta vegetariana che segue fin da ragazzino e gli permette di supportare il fabbisogno proteico richiesto dal fisico nutrendosi di legumi, cibo di cui fa un grande consumo come lui stesso ha più volte spiegato nelle interviste ai media. "Sì, mangio molti fagioli, ceci e anche cereali perché sono una fonte importante di proteine". Per battere Sinner – vincitore dell'ultima edizione di questo Masters 1000 – dovrà dare fondo a tutte le scorte di energie accumulate finora.

Dove vedere Sinner contro Galan in diretta tv e in streaming

La partita Sinner-Galan è in programma per oggi, 9 agosto, sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro (ma solo per abbonati) su Sky Sport (Sky Sport 1, canale 201) e in streaming su Sky Go e NOW, come tutto il Masters 1000 di Cincinnati.