ATP Cincinnati 2025, oggi il sorteggio del tabellone: quando gioca Sinner e contro chi

Il grande tennis sarà totalmente presente a Cincinnati dal 7 al 18 agosto. Lì, nell'Ohio, si disputa il torneo 1000 maschile, che vede il rientro alle gare di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In campo pure le donne, con il ritorno in campo di Aryna Sabalenka. Sinner è il campione in carica, vinse un anno fa per la prima volta questo titolo sconfiggendo in semifinale Zverev e in finale Tiafoe. In tabellone anche Alcaraz ma non Djokovic. Quattro gli italiani inclusi tra le teste di serie. Insieme a Sinner, pure Musetti, Cobolli e Darderi. In campo femminile nel seeding c'è Jasmine Paolini. Il torneo maschile non sarà visibile in chiaro, ma solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva. Quello femminile invece andrà in onda su Sky e Supertennis.

Tabellone ATP Cincinnati 2025, orario del sorteggio e teste di serie

Il sorteggio del tabellone è assai atteso. Perché c'è curiosità per vedere Sinner in campo per la prima volta dopo il titolo di Wimbledon. Alcaraz sarà dall'altra parte del tabellone. Il resto è tutto da definire. Così come il posizionamento in tabellone dei giocatori italiani (Musetti, Cobolli e Darderi). Situazione identica per quello femminile che prevede Sabalenka e Gauff nei due lati opposti del tabellone. Il sorteggio verrà effettuato nella tarda serata di martedì 5 agosto. Le prime dieci teste di serie del torneo americano sono:

Sinner Alcaraz Zverev Fritz Shelton de Minaur Rune Musetti Rublev Tiafoe

Quando gioca Sinner a Cincinnati: i possibili avversari turno per turno"

Il numero 1 ATP inizierà il suo torneo saltando il primo turno, come tutte le 32 teste di serie, e scenderà in campo sabato 9 o domenica 10 agosto, lo farà contro un tennista non compreso tra le teste di serie. Mentre al terzo turno può incrociare una delle teste di serie, compresa tra la 25ª e la 32ª posizione, e cioè: Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima, Sebastian Korda, Alex Michelsen e Luciano Darderi. Negli ottavi invece uno tra Medvedev, Khachanov, Cobolli e Tommy Paul, che ha saltato diversi tornei in questo periodo. Dai quarti in poi sono possibili gli incroci invece con i big. Teoricamente nel quarto uno tra Shelton, de Minaur, Rune e Musetti.

Leggi anche Jannik Sinner torna e fa subito un allenamento serio a Cincinnati, dove hanno fatto la rivoluzione

Il calendario completo del torneo di Cincinnati