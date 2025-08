Jannik Sinner torna e fa subito un allenamento serio a Cincinnati, dove hanno fatto la rivoluzione

Jannik Sinner è volato negli Stati Uniti ed è subito sceso in campo a Cincinnati, dove il 7 agosto inizierà il torneo 1000 che l'italiano ha vinto un anno fa. Sinner ha svolto una sessione di allenamento con Joao Fonseca, uno dei talenti del futuro, e giocando sul campo centrale ha testato la rivoluzione dello storico torneo estivo americano, che quest'anno ha cambiato totalmente look.

Sinner torna in campo dopo il successo di Wimbledon e si allena con Joao Fonseca

Sinner un anno fa vinse Cincinnati, lo fece mentre viveva una soluzione difficile, due giorni dopo venne fuori il caso Clostebol. Ora ha l'animo sereno. Torna in campo dopo lo storico trionfo di Wimbledon. Jannik è volato negli Stati Uniti dopo gli allenamenti a Monte Carlo e si prepara già per il torneo dell'Ohio, al quale parteciperà pure Alcaraz. I social del Cincinnati Open sono pieni di foto e video del numero 1, lo si vede sorridente mentre si allena con Fonseca e mentre sistema il grip della racchetta.

Il torneo di Cincinnati cambia look

Sinner dei big è stato nettamente il primo ad arrivare a Cincinnati, dove gli organizzatori hanno fatto la rivoluzione. Perché hanno deciso di cambiare i colori dei campi, che non sono più verdi, ma blu. Viva il blu, che non è un omaggio all'Italia e a Jannik, ma una scelta precisa. Dal video postato sul canale ‘X' si nota come anche i seggiolini del campo centrale lo sono, e il colore campeggia ovunque. Un piccolo vantaggio per Jannik, dunque, che ha avuto modo di provare il campo con la nuova cromatura e pure l'onore di testarlo, insieme a Joao Fonseca.

Sinner testa di serie numero 1 al 1000 Cincinnati

A Cincinnati giocano sia gli uomini che le donne. Due tornei prestigiosi, due 1000, che non vedranno defezioni, a differenza di Toronto. Il sorteggio del tabellone avverrà martedì 5 agosto, tra la serata e la notte italiana. Sinner sarà ovviamente la testa di serie numero 1. Nel seeding altri tre italiani: Musetti, Cobolli e Darderi, vincitore di tre tornei in questa stagione. In campo femminile l'unica giocatrice italiana tra le teste di serie sarà Jasmine Paolini, che proverà a riscattarsi dopo un paio di cocenti sconfitte subite tra Wimbledon e Montreal.