Quando gioca Sinner all’ATP Cincinnati: data e orario del prossimo incontro

Jannik Sinner è da qualche giorno a Cincinnati, dove difende il titolo vinto magistralmente un anno fa. Il tennista italiano, che torna in campo dopo il trionfo a Wimbledon, è naturalmente la testa di serie numero 1 del torneo 1000. Sinner sa che affronterà all'esordio o un giocatore proveniente dalle qualificazioni o Vit Kopriva. Ancora non si conosce né la data né l'orario del primo incontro di Sinner, che sarà in campo comunque o sabato 9 o domenica 10 agosto. L'incontro dell'italiano si potrà seguire in diretta TV su Sky, che detiene i diritti in esclusiva del torneo

Sinner a Cincinnati, quando si gioca e a che ora

Il numero 1 del mondo,come tutte le 32 teste di serie– tra queste ci sono anche Musetti, Cobolli, Sonego e Darderi – salta il primo turno, grazie al famoso ‘bye'. Esordio al secondo turno, i trentaduesimi di finale contro un qualificato, uno dei dodici, o contro il giocatore ceco Vit Kopriva, numero 80 della classifica mondiale. L'unica certezza è l'esordio nel weekend: sabato 9 o domenica 10 agosto. Già nel momento in cui verrà noto il programma della prima giornata di gare (giovedì 7) si saprà la data, per avere l'orario invece tocca pazientare.

Chi è l'avversario di Sinner a Cincinnati, i precedenti

Non si sa ancora chi sfiderà Jannik nel secondo turno di Cincinnati. Non si possono fare previsioni sul qualificato, ne usciranno dodici dalle forche caudine delle Qualificazioni, a differenza di Vit Kopriva, tennista ceco non di primo pelo che sta vivendo l'annata migliore della sua carriera. Kopriva è numero 80 ATP, quest'anno ha vinto il torneo challenger di Napoli e raggiunto i quarti all'ATP di Marrakech.

Dove vedere Sinner in TV e streaming a Cincinnati

Il torneo 1000 di Cincinnati, tradizionale appuntamento estivo sul cemento per il tennis, si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che detiene l'esclusiva totale del torneo. Dunque nessuna possibilità di vedere in chiaro e gratis né l'incontro di secondo turno né tutti gli altri. La partita d'esordio di Sinner sarà trasmessa in diretta solo su Sky, canale 201 (Sky Sport Uno). Per abbonati è anche solo lo streaming, con Sky Go e NOW.