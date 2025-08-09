Sinner-Galan oggi all’ATP Cincinnati, orario e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner e Daniel Galan si affronteranno oggi nel match di secondo turno del torneo 1000 di Cincinnati. La sfida inizierà alle ore 21 e si potrà seguire su Sky.

Jannik Sinner a quasi un mese dal trionfo di Wimbledon torna in campo e lo fa oggi, sabato 9 agosto, nel torneo 1000 di Cincinnati.Sinner affronterà il qualificato Daniel Galan, che dopo essere entrato nel tabellone principale ha battuto in due set il ceco Vit Kopriva. L'incontro si potrà seguire in diretta solo su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno), a partire dalle ore 21. Streaming con Sky Go e NOW. Non c'è la diretta in chiaro. In questa giornata scenderanno in campo anche Lorenzo Musetti contro il francese Bonzi, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

A che ora gioca Sinner con Galan all'ATP Cincinnati, orario e programma

La partita tra Sinner e Galan è in programma sabato 9 agosto a Cincinnati, si disputerà sul campo centrale. L'incontro è in programma come terzo di giornata e dunque non inizierà prima delle ore 21. In campo oggi anche Musetti e Cobolli.

Sinner-Galan, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Galan in TV? Il ritorno alle gare di Jannik, dopo il successo di Wimbledon, si potrà seguire in diretta solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva del torneo di Cincinnati. La sfida sarà trasmessa su Sky Sport (canale 201) e in streaming sarà disponibile per gli abbonati di NOW e Sky, utilizzando Sky Go. Telecronaca di Pero e Bertolucci.

I precedenti tra Sinner e Galan

Questa sarà la terza volta che si troveranno di fronte in un campo tennis il numero 1 del mondo e il giocatore colombiano. Due precedenti e due vittorie per Jannik, che si è imposto in due set in un incontro di Coppa Davis nel 2021 tra Italia e Colombia. Poi Sinner ha vinto tre set a zero contro Galan negli ottavi di finale di Wimbledon 2023.

Il prossimo avversario di Sinner a Cincinnati

Il tabellone del Cincinnati Open prevede per il terzo turno di Sinner il vincente del match tra il canadese Gabriel Diallo, una delle ultime teste di serie del torneo, e uno tra l'argentino Sebastian Baez e il belga David Goffin. Più avanti ci sarebbero teoricamente Tommy Paul agli ottavi e Lorenzo Musetti ai quarti.