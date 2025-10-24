Sinner-Bublik oggi la partita dei quarti all’ATP Vienna: orario e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner non si ferma. Dopo aver vinto mercoledì con Altmaeir e giovedì con Cobolli il numero 2 della classifica ATP scenderà in campo oggi pomeriggio contro il kazako Alekander Bublik, in un incontro che non prenderà il via prima delle ore 17:30. In precedenza scenderà in campo Matteo Berrettini, che sfiderà il numero 3 del tabellone de Minaur. Poi Zverev-Grieksppor. In serata invece Musetti-Moutet. Dovessero vincere Sinner e Berrettini si sfiderebbero in semifinale sabato. Diretta TV solo su Sky. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Niente diretta in chiaro. Ecco le informazioni per vedere l'incontro in diretta TV e streaming.

Sinner-Bublik, orario TV e dove vedere i quarti del torneo di Vienna

Sinner-Bublik è il match dell'aperitivo. La sfida tra Jannik Sinner e Alekander Bublik non inizierà prima delle ore 17:30. Il programma inizierà alle ore 13:30 con il match tra Berrettini e de Minaur, la testa di serie numero 3. A seguire Zverev-Griekspoor. Dopo Sinner-Bublik toccherà a Lorenzo Musetti che giocherà con il francese Moutet. Questa partita si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sul canale Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 203). Streaming per abbonati con Sky Go o NOW.

Sinner e la corsa al numero 1 con Alcaraz

Il tennista italiano è molto indietro rispetto ad Alcaraz nella classifica ATP. Nella Race, quella che conta realmente per capire i giochi a fine stagione, il divario è di circa 2500 punti. Se Sinner vincerà Vienna, il 1000 di Parigi e le ATP Finals porterà a casa 3000 punti. Lo spagnolo è in ogni caso padrone del suo destino.

I precedenti tra Sinner e Bublik

Sette sono le sfide tra i due. Jannik è ovviamente in vantaggio negli head to head. Il bilancio è di 5-2 per Sinner, che ha perso solo ad Halle. Nel 2023 si ritirò a inizio secondo set, mentre lo scorso giugno perse in tre set. Poi vittorie in realtà sempre nettissime per Sinner, che agli US Open, a inizio settembre, vinse 6-1 6-1 6-1.

Il tabellone di Sinner a Vienna, semifinale con Berrettini

Per ora è solo un sogno. Ma il tabellone prevederebbe un magnifico incrocio tra Jannik e Matteo. Sinner è favoritissimo con Bublik e se vincerà si qualificherà per le semifinali che giocherebbe sabato con il vincente dell'incontro tra Matteo Berrettini e Alex de Minaur, che ha battuto undici volte su undici. Dall'altra parte del tabellone i quarti sono: Zverev-Griekspoor e Musetti-Moutet.

Il montepremi del torneo ATP 500 di Vienna

Il torneo di Vienna è un 500, e 500 sono i punti per il vincitore che porterà a casa pure più di mezzo milione di euro. Il finalista perdente si prenderà 330 punti e quasi 300 mila euro. Nel dettaglio i premi e punti per ogni turno.

Vincitore: 500 punti – €511.835

Finalista: 330 punti – €275.390

Semifinalista: 200 punti – €146.765

Quarti di finale: 100 punti – €74.980

Ottavi di finale: 50 punti – €40.025

Primo turno: 0 punti – €21.345