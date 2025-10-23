Matteo Berrettini vince una vera maratona con Norrie a Vienna: “Ho messo il cuore”

Matteo Berrettini ha vinto un’autentica battaglia con Cameron Norrie. Ci ha messo 3h16′ per piegare il britannico. Berrettini stanco e felice venerdì nei quarti sfiderà de Minaur.

Matteo Berrettini is back, ancora una volta. Dopo mesi di assenza e un ritorno cauto, il giocatore romano a Vienna ha vinto una partita straordinaria con Cameron Norrie, una battaglia autentica, tre ore e sedici minuti per vincere un incontro che dà tanta fiducia a Berrettini, non solo in vista della Coppa Davis. Venerdì tornerà in campo e lo farà contro Alex de Minaur. In conferenza rispondendo a Sky ha mostrato, come sempre, la sua anima: "Quando si tratta di lottare in questo modo è e diventa una questione di cuore".

Berrettini batte Norrie dopo oltre 3 ore di partita

Il successo contro Popyrin era stato convincente, l'australiano non è un campione ma è un giocatore ostico. Nella giornata degli italiani, addirittura cinque sul centrale di Vienna, Berrettini ha vinto un match con Norrie che faticherà a dimenticare, stavolta in positivo. 3h16′ per piegare il mancino britannico che gli ha reso durissima la vita e che così facendo ha dato la possibilità a Berrettini di testarsi su livelli importanti. Vinto il primo set al tie-break, nel secondo l'azzurro perde il tie-break per 11 punti a 9. Il terzo è in equilibrio quasi fino alla fine quando Berrettini viene fuori e grazie all'unico break si imporsi per 6-4.

La gioia di Berrettini dopo il successo negli ottavi a Vienna

Si fa festa, finalmente, per un successo che ha un peso specifico vero, anche se Berrettini non pensa alla classifica o al successo nel torneo. Ma aver vinto una partita lottata, durata oltre tre ore (per un match di tre set è tantissimo), contro un signor avversario, non è cosa da poco. L'esultanza alla fine della partita è reale ed è sentita. Lo stadio lo applaude e c'è da scommettere, considerando una serie di fattori, che lo sosterrà pure nella partita dei quarti con Alex de Minaur, uno dei rivali di Musetti nella corsa alle ATP Finals. Matteo giocherà per sé stesso e proverà a fare un favore all'amico e compagno di Davis.

Al termine dell'incontro invece Berrettini ha lasciato un messaggio per chi lo ha seguito sul profilo ‘X' del torneo di Vienna nel quale ha reso onore al suo buon amico Cameron Norrie, ha ringraziato gli spettatori per il supporto e ha detto con franchezza di essere stanco, stanco sì, ma anche tanto felice. Berrettini è tornato ed è pronto a regalarsi tante soddisfazioni.

Quando giocherà Berrettini con de Minaur

Matteo Berrettini tornerà in campo venerdì 24 ottobre e lo farà con Alex de Minaur, testa di serie numero 3. La partita con ogni probabilità sarà quella che aprirà il programma della giornata di gare e che prenderà il via alle ore 12 o alle ore 13. Si spera di avere ancora in gara sia Sinner che Musetti.