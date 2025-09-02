Sinner polverizza Bublik agli US Open, Sasha la prende bene: cosa si sono detti a rete tra le risate

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha letteralmente preso a pallate Bublik. Non c'è stata partita negli ottavi di finale degli US Open, con il tennista italiano dominante contro il kazako spazzato via con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-1 in un'ora e 23′. E Sasha al termine del confronto ci ha scherzato su, dichiarando a rete: "Cavolo, sei fortissimo, è pazzesco. Io non sono scarso, ma che ca**o". Per Sinner ora appuntamento a giovedì per il derby dei quarti contro Musetti

Sinner mette subito Bublik alle corde, primo set veloce

Prima di scendere in campo, Bublik aveva definito Sinner un giocatore "che sembra creato dall'intelligenza artificiale". Che la sua missione sarebbe stata durissima lo si è capito subito, con il primo break del torneo arrivato già nel primo game. Jannik lo ha messo immediatamente alle corde con un pressing totale fatto di "cazzotti" da fondo. Impossibile reggere quel ritmo e provare a variare per il kazako, travolto dalla forza dell’azzurro che, dopo tre break, ha chiuso 6-1 in poco meno di 25 minuti.

Il tennista kazako in difficoltà, Sinner travolgente

Nessun cambio di copione nel secondo set, con un Bublik che è rimasto nell'angolo massacrato tennisticamente da un Sinner impeccabile. È salito addirittura a 10 il numero dei doppi falli del kazako, protagonista di una brutta serata, senza la minima reazione contro un giocatore assolutamente padrone del campo. Altro giro e altra corsa: nuovo 6-1 in poco meno di mezz'ora.

Sinner chiude la pratica in un'ora e 23′

E anche il terzo set si è chiuso con lo stesso risultato di 6-1. A Bublik non è rimasto che scherzare sul divario in campo, con qualche esultanza dopo un punto oppure con un atteggiamento disincantato di fronte allo strapotere di Jannik. Un'ora e 23′ per chiudere la pratica in scioltezza, con Sasha che poi come suddetto ha riconosciuto i meriti del tennista italiano al momento dei saluti. Impossibile tenergli testa.

Sinner e lo scambio a rete con Bublik

Queste le parole di Sinner sul match e sul saluto con l'avversario dopo la gara. Solita correttezza da parte del giocatore azzurro: "Ci conosciamo molto bene. Abbiamo avuto delle battaglie dure, soprattutto quest’anno. Mi ha semplicemente fatto i complimenti e mi ha augurato il meglio. Nel match precedente ha avuto una partita molto difficile. Oggi non ha servito bene come fa di solito. L’ho brekkato molto presto in ogni set, e questo mi ha dato la fiducia per servire un po’ meglio. Sono molto molto felice".

E a proposito dei quarti con Lorenzo Musetti: "Fantastico. Il tennis italiano è in gran forma. Abbiamo tantissimi giocatori e stili di gioco diversi. Lorenzo è uno dei più grandi talenti che abbiamo nel nostro sport. Non vedo l'ora che arrivi il momento. Da un punto di vista italiano, è fantastico avere sicuramente un giocatore in semifinale. So che ci sono molti giocatori italiani tra il pubblico. Rende tutto speciale".