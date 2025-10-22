Sinner demolisce Altmaier a Vienna, poi arriva la domanda-tranello sulla fidanzata: ma non ci casca

Jannik Sinner dopo ver battuto Altmaier ha rilasciato un’intervista a bordo campo nella quale ha parlato della sua famiglia, ma ha evitato di parlare della sua fidanzata, presente a Vienna.

Un massacro, sportivo, quello che si è visto a Vienna nella partita tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier, che ha resistito meno di un'ora nel match di primo turno. 6-0 6-2 per il numero 2 ATP che inizia la sua campagna austriaca in modo splendido. Sinner tornerà in campo già giovedì e lo farà contro Cobolli, dunque ci sarà un derby agli ottavi di finale. Dopo la partita era sereno il tennista altoatesino che ha al suo fianco la sua famiglia, e pure la sua fidanzata. Nell'intervista sul campo gli è stato chiesto in modo sottile di Laila Hasanovic, la sua fidanzata presente a Vienna. Ma Jannik con uno slalom ha dribblato la domanda.

I genitori e la fidanzata sono a Vienna per seguire Sinner

Parlando a caldo sul campo Sinner ha descritto così la sua partita: "Nel primo set ha funzionato tutto benissimo, non ho sbagliato nulla, l'inizio qui a Vienna è stato positivo, vediamo cosa succederà nel prossimo turno". Poi il giornalista a bordo campo gli ha chiesto della sua famiglia, ma non solo: "Hai parlato della tua famiglia, chi è qui con te a Vienna?".

La domanda era sottile, sibillina. Perché a Vienna c'è anche la fidanzata di Sinner, che non ha abboccato. Jannik non ha citato mai la sua dolce metà, ma ha parlato dei suoi genitori che si sono recati a Vienna dal Tirolo per seguirlo dal vivo: "Mia mamma è nervosa, non so se è qui a guardare, mio fratello non è qui, forse verrà a Torino, mio padre è nel box, quando non è con me guarda le partite da casa. Siamo una famiglia normale. So quanti sacrifici hanno fatto e quanti ne continuano a fare. È bello avere chi ami al tuo fianco".

Sinner batte Altmaier in meno di un'ora

Il successo nel Six Kings Slam, la rinuncia alla Coppa Davis, le annesse polemiche, inutili ed eccessive, non distraggono in alcun modo Jannik che contro Altmaier ha giocato un primo set magnifico, 6-0 in 22 minuti. Spazzolato via il tedesco, che non sarà un fenomeno ma è un ottimo giocatore. Una serie di colpi meravigliosi, ma soprattutto una forza esplosiva impressionante. Pallate a raffica e primo set chiuso.

Nel secondo c'è più vita, quantomeno perché il tedesco vince il primo game. Ma nelle intenzioni di Sinner non c'è la voglia di perdere tanto tempo sul campo. Quindi altri due break dopo circa tre quarti d'ora era 6-0 4-1. La stretta conseguenza è il 6-0 6-2 finale, in meno di un'ora. Sinner tornerà in campo giovedì e lo farà contro Cobolli.