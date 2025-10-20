Jannik Sinner salta le finali di Coppa Davis con l’Italia: “Non ha dato la sua disponibilità”

Il numero due al mondo non figura tra i convocati dell’Italia per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. “È stata una scelta difficile. Una settimana sembra una banalità ma non lo è. Perché in quei giorni fai una preparazione lunga”.

Jannik Sinner non c'è tra i convocati dell'Italia per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre prossimi. A dare l'annuncio ufficiale del forfait è il capitano, Filippo Volandri: "Non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra". Reduce dal successo al Six Kings Slam in Arabia Saudita (vittoria che gli ha fruttato un ricco premio milionario e una racchetta d'oro), la reticenza dell'alto-atesino è un brutto colpo e, al tempo stesso, una scelta che rischia di essere divisiva anche se, da regolamento, non ha alcun obbligo di rispondere "presente".

"Quest'anno io e il mio team abbiamo deciso così. È stata una scelta non semplice – ha ammesso Sinner a Sky Sport -. Dopo le Atp Finals di Torino l'obiettivo è partire col piede giusto nel 2026 in Australia. Una settimana sembra una banalità ma non lo è. Perché in quei giorni fai una preparazione lunga. Nel 2023 e nel 2024 l'abbiamo vinta la Davis. Era importante vincerla, ma quest'anno abbiamo deciso così".

Dopo aver guidato la selezione al successo nel 2023 e nel 2024 a Malaga, questa volta Sinner ha fatto un passo indietro. Perché? Alla luce anche delle sue dichiarazioni, è chiaro che l'ultimo torneo della stagione in calendario non costituisce una priorità visti gli impegni futuri, nemmeno tanto lontani nel tempo, e di una serie di valutazioni che attengono al ciclo di preparazione che guarda al 2026. Il prossimo torneo è a Vienna ma lo sguardo va un po' più in là, anche oltre il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals di Torino. È rivolto a gennaio e agli Australian Open che sono il primo atto del nuovo anno agonistico in cui proverà a riprendersi lo scettro di numero uno strappatogli da Carlos Alcaraz. Per farlo, avrà una cadenza di match – tra tornei Atp e Slam – intensa ecco perché in questa ottica c'è una fase del lavoro (e del riposo) che, forse, vanno programmati anche a costo di rinunce importanti.

Chi sono i convocati dell'Italia per le Finals di Coppa Davis

L'assenza del tennista alto-atesino è pesante. A comporre la lista dei cinque giocatori che proveranno a fare filotto di successi e a tenere "l'insalatiera" in Italia per la terza volta consecutiva sono Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori.

La reazione della Federtennis, Binaghi: "Decisione dolorosa"

La notizia della mancata adesione di Sinner alla Coppa Davis è stata commentata così dal presidente della Federtennis, Angelo Binaghi: "Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano. La Coppa Davis rappresenta per lui – e per tutti noi – un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre".

Le parole del numero uno del tennis tricolore non leniscono la delusione per la determinazione di Sinner a chiamarsi fuori dalla nazionale italiana in vista delle Finals di Coppa Davis ma incoraggiano alla compattezza del gruppo. "Abbiamo grande fiducia nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un'ulteriore spinta. I nostri ragazzi hanno già dimostrato di poter raggiungere traguardi straordinari insieme, e sono convinto che anche questa volta sapranno onorare al meglio i colori dell’Italia".