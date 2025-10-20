Quando gioca Sinner contro Altmaier all’ATP Vienna: data e orario dell’incontro

Jannik Sinner dopo il successo del Six Kings Slam torna a giocare a livello ATP. L'altoatesino questa settimana sarà impegnato nel torneo 500 di Vienna, che ha vinto per la prima volta due anni fa. Sinner farà il suo esordio in tabellone contro il tedesco Daniel Altmaier. L'incontro dovrebbe tenersi martedì 21 ottobre, ma potrebbe essere anche posticipato al giorno seguente, e cioè a mercoledì 22 ottobre. In ogni caso la sfida si potrà seguire in diretta TV solo su Sky.

A che ora gioca Sinner con Altmaier all'ATP Vienna: data e orario

Il programma per le prossime giornate del torneo di Vienna non è ancora stato stabilito. In questo lunedì iniziano le partite del tabellone principale, con cinque partite in programma. Da martedì tocca ai big e considerato che Sinner torna dalla trasferta in Arabia Saudita non è così scontato che giochi già martedì, quando sarà sicuramente la volta di Lorenzo Musetti contro Tsitsipas. Sono due fondamentalmente le ipotesi per il primo turno di Sinner: o martedì 21 ottobre nel match serale oppure mercoledì 22 e in quel caso potrebbe anche giocare nel pomeriggio.

Sinner-Altmaier, dove vederla in TV e streaming

La partita tra Sinnere il tedesco Altmaier si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva di questo evento. Sarà dunque Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), a mandare in diretta l'incontro del numero 1 del mondo del tennis. Streaming possibile per gli abbonati di Sky, tramite Sky Go, e quelli di NOW.

I precedenti tra Sinner e Altmaier, chi è il prossimo avversario di Jannik

Tre gli head to head, Jannik avanti 2-1! I primi due confronti diretti sono stati giocati a livello Slam. Agli US Open 2022 vinse in 5 set Sinner, mentre al Roland Garros 2023 in 5 set si impose Altmaier, mentre pochi giorni fa a Shanghai Sinner ha vinto in due set. L'italiano sarà largamente favorito contro questo tennista tedesco, che gioca bene, ha colpi importanti ma che non è mai riuscito a vincere un titolo ATP.