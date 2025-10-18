Jannik Sinner travolge Alcaraz vince il Six Kings Slam e si prende 5,5 milioni e mezzo di premio

Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo si aggiudica la ricchissima edizione del Six Kings Slam. Il numero 2 della classifica ATP ha dominato la finale con Carlos Alcaraz, che non è riuscito mai a impensierirlo. L'incontro è finito con il punteggio di 6-2 6-4. Terzo posto per Fritz, che ha sfruttato il ritiro di Djokovic nella finale del terzo posto.

Partenza a razzo di Sinner nella finale del Six Kings Slam

Il campo di Riyadh è molto veloce. Sinner si trova a meraviglia, campo veloce e lui gioca velocissimo. Alcaraz viene travolto subito. Break in apertura. Tre punti su tre, prima palla break annullata, alla seconda c'è il doppio fallo. Sinner è una furia, ma bonaria. Jannik e Carlos hanno modo anche di scherzare e sorridere dopo uno scambio lunghissimo. Jannik risponde sempre e serve alla grandissima.

Jannik vince nettamente il primo set

Sinner continua a spingere e strappa ancora la battuta ad Alcaraz nel quinto gioco, la diretta conseguenza è il primo set vinto per 6-2 in una mezz'oretta. Partita fin qui senza storia. Ma lo spagnolo è il numero 1 del mondo e non abbandona certo senza provarci.

Sinner fa il bis a Riyadh, Alcaraz ko in due set

Il secondo set è molto equilibrato in avvio. Sinner nel quinto gioco prova a rompere l'argine, non ci riesce nonostante cinque palle break, tutte annullate da Alcaraz. Il break, però, è nell'aria, arriva puntuale al settimo gioco, è il preludio al successo. Sinner vince 6-2 6-4 e conquista il successo a Riyadh per il secondo anno consecutivo.