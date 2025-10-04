Per Jannik Sinner l’avversario più insidioso a Shanghai è l’umidità: “Fisicamente qui si fa fatica”

Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno del torneo 1000 di Shanghai, domenica affronterà Griekspoor. Le insidie principali nella partita con Altmaier sono arrivate dalle condizioni climatiche.

Jannik Sinner si è qualificato brillantemente per il terzo turno del torneo 1000 di Shanghai. Altmaier non era un avversario insuperabile, ma era un avversario ottimo per un rodaggio iniziale. Il tedesco è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4, in una partita durata 1h38′ partita con tanti game lottati. Sinner tornerà in campo domenica e lo farà contro l'olandese Griekspoor nel terzo turno.

Altmaier sconfitto in due set

Dopo la partita il numero 2 della classifica mondiale ha dichiarato che già sapeva che questa partita non sarebbe stata semplicissima: "Lo sapevo già alla vigilia che sarebbe stata difficile. Ho cercato di servire bene. Non ho avuto molto tempo per adattarmi. Ogni turno c'è un avversario difficile. Spero di alzare il livello domani. Sono contento di essere tornato qui a Shanghai. Vediamo come va".

"Qui è umido, cercherò di riposare"

Jannik a fine partita dava l'idea di essere davvero stanco. Sicuramente la stanchezza era un mix, in parte proveniente dalle fatiche del torneo di Pechino e in parte dovuta alle particolari condizioni di Shanghai che lo hanno sfiancato. E parlando alla TV ha confermato qualche piccola difficoltà: "Qui è molto più umido, si sente di più la fatica fisicamente. Cerco di riposare, ma non è facile dopo che si è vinto un titolo. La cosa più importante è recuperare dal punto di vista fisico. I campi possono diventare lenti e bisogna tenere energie per arrivare fino in fondo alle partite. Devo cercare di recuperare il più possibile".

Sinner sfiderà Griekspoor nel terzo turno di Shanghai

Sinner tornerà in campo domenica nel primo pomeriggio italiano contro l'olandese Griekspoor, partita in programma dopo le ore 14. Una sfida che non è terribile, ma Griekspoor è riuscito a spesso a essere insidioso. Anche per questo Jannik sa quanto sarebbe fondamentale recuperare le energie nelle prossime ore per farsi trovare prontissimo.