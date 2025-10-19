Tennis
ATP Vienna 2025, il tabellone: Sinner continua la caccia ad Alcaraz per il numero 1

Jannik Sinner a Vienna è la testa di serie numero 1. In tabellone anche Zverev, Musetti, de Minaur e Medvedev. Sinner farà il suo esordio con Altmaier, sei gli italiani in tabellone.
A cura di Alessio Morra
Dopo aver vinto la ricchissima esibizione del Six Kings Slam Jannik Sinner torna a giocare un torneo ATP, un torneo vero, che dà punti per la classifica mondiale. Il numero 2 del mondo scende in campo questa settimana a Vienna, per uno storico torneo che si disputa dal 20 al 26 ottobre. Per il vincitore in palio 500 pesantissimi punti, che potrebbero permettere a Jannik di continuare l'inseguimento ad Alcaraz. In tabellone anche Cobolli, Berrettini, Musetti, Arnaldi e Darderi.

Tabellone dell'ATP 500 Vienna: i rivali di Sinner

Sinner farà il suo esordio in tabellone con il tedesco Altmaier, sconfitto poche settimane fa a Shanghai. Jannik potrebbe vivere il derby con Cobolli nel secondo turno, mentre nei quarti secondo classifica dovrebbe esserci Bublik e in quel caso lo spettacolo sarebbe assicurato. La semifinale sarebbe con uno tra de Minaur e Rublev, ma occhio alle sorprese, e magari a Berrettini. Nella parte bassa del tabellone invece sono presenti Zverev (numero 2), Musetti (4) e Medvedev (6). Musetti esordirà con Tsitsipas, in una sfida che si prevede altamente spettacolare. Sinner va a caccia del bis, essendosi aggiudicato il titolo nel 2023.

Gli accoppiamenti dei tennisti italiani

Sinner-Altmaier
Cobolli-Machac
Berrettini-Popyrin
Musetti-Tsitsipas
Darderi-Nakashima
Arnaldi in attesa di collocazione in tabellone

Dove vedere in TV il torneo di Vienna

Anche questo torneo si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Sky, che manderà in onda l'evento sui canali 201 (Sky Sport Uno), 203 (Sky Sport Tennis) e 204 (Sky Sport Arena). Diretta streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non sarà possibile vedere gli incontri di questo torneo in chiaro, nemmeno la finale.

Il calendario del torneo ATP Vienna 2025

Per vincere questo torneo bisogna disputare e portare a casa cinque incontri. I primi turni si giocano tra lunedì e martedì, ma Sinner potrebbe avere un giorno di relax in più dopo gli impegni dell'Arabia Saudita.

  • Lunedì 20 ottobre: primo turno
  • Martedì 21 ottobre: primo turno
  • Mercoledì 22 ottobre: secondo turno
  • Giovedì 23 ottobre: secondo turno
  • Venerdì 24 ottobre: quarti
  • Sabato 25 ottobre: semifinali
  • Domenica 26 ottobre: finale
