Quanto guadagna chi vince il Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz: il premio più mostruoso del tennis

Sinner-Alcaraz, finale da 12,5 milioni al Six Kings Slam: il vincitore incassa 5,5 milioni di euro, cifre mai viste nel tennis.
A cura di Marco Beltrami
Chi sarà il re dei re del Six Kings Slam? Uno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ovvero i primi due giocatori del ranking ATP che si affronteranno nella finale del torneo-esibizione di Riad, porterà a casa un premio economico da capogiro. Le cifre sono astronomiche e sono le più alte messe in palio nel mondo del tennis. Nessun torneo, nemmeno quelli dello Slam, garantisce ai giocatori gli stessi soldi. Il vincitore del Six Kings Slam, infatti, guadagna la bellezza di 6 milioni di dollari, ovvero 5.5 milioni di euro.

Il montepremi del Six Kings Slam

Il Six Kings Slam è un’occasione unica per i tennisti che vi partecipano, alla luce dei premi in denaro ricchissimi. Il montepremi complessivo è di circa 12.5 milioni di euro. Una somma molto alta se si considera che a spartirsela sono i sei giocatori partecipanti. Quasi la metà dell’intero prize money poi finisce nelle casse del vincitore.

Quanti soldi guadagnano Sinner e Alcaraz nella finale del Six Kings Slam

Dunque uno tra Sinner e Alcaraz tornerà a casa con una cifra esagerata. Il vincitore del torneo Six Kings Slam guadagna la bellezza di 6 milioni di dollari, ovvero 5.5 milioni di euro. Una cifra mostruosa che rappresenta il premio più alto in palio in un torneo di singolare. Infatti gli US Open 2025, ovvero il torneo più ricco tra quelli ATP, hanno messo in palio 5 milioni di dollari. Sinner, dunque, potrebbe replicare il successo dell’edizione 2024, guadagnando in due anni praticamente 11 milioni di euro. Per Alcaraz, invece, potrebbe essere il primo ricchissimo trionfo in Arabia Saudita.

Chi tra Sinner e Alcaraz non vincerà il torneo del Six Kings Slam dovrà “accontentarsi” di 1.4 milioni di euro. Infatti al finalista è riconosciuto lo stesso premio di tutti gli altri partecipanti, eccezion fatta per il vincitore. Anche Djokovic, Fritz, Tsitsipas e Zverev, che hanno disputato una sola partita, incasseranno la stessa cifra, ovvero 1.4 milioni di euro validi come gettone di presenza.

