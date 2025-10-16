Quando si gioca la finale del Six Kings Slam 2025, data e orario dell’incontro
Sono in programma oggi le semifinali del Six Kings Slam. La finale invece si terrà sabato 18 ottobre, quando si disputerà pure la finale del 3° e 4° posto. Alcaraz si è qualificato per la finale e attende il vincente di Sinner-Djokovic. Chi vincerà l'esibizione di Riyadh porterà a casa anche i 6 milioni di dollari in palio. La finalissima sabato non prenderà il via prima delle ore 20:30. Diretta TV solo su Netflix, non ci sarà la diretta in chiaro.
Finale Six Kings Slam 2025: data e orario della partita di tennis
Giunto alla sua seconda edizione il Six Kings Slam è un appuntamento molto seguito, pur trattandosi di una esibizione. Perché a Riyadh ci sono i migliori giocatori del mondo del tennis e milioni di dollari in palio. La finale che giocheranno Alcaraz e il vincente di Sinner-Djokovic si terrà sabato 18 ottobre non prima delle ore 20:30. In precedenza si giocherà quella per il 3° e 4° posto, dalle 18:30. Orario dunque della finalissima che potrebbe slittare.
Dove vedere la finale del Six Kings Slam in TV e streaming: non sarà in chiaro
La finale del Six Kings Slam, come tutte le partite del torneo in realtà, non sarà visibile in chiaro in alcun modo. Sarà Netflix a trasmettere la finale del torneo sabato prossimo, come anche quella del terzo e quarto posto. Diretta TV e streaming solo per abbonati Netflix, visibile in TV anche tramite Smart TV o dispositivi come FireStickTV Amazon o Google Chroomecast.
Chi giocherà la finale del Six Kings Slam
La finale della ricchissima esibizione di Riyadh, che ha in palio 6 milioni di dollari (circa 5,5 milioni di euro), vedrà protagonisti i vincenti delle due semifinali che vedranno protagonisti quattro dei primi cinque tennisti della classifica ATP. Nella prima il numero 1 Carlos Alcaraz ha battuto in due set l'americano Fritz. Mentre l'altra vede grande favorito Jannik Sinner contro Novak Djokovic, che ha vinto un solo set negli ultimi cinque confronti diretti.