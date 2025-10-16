Quando si gioca la finale del Six Kings Slam 2025, data e orario dell’incontro

La finale del Six Kings Slam si giocherà sabato 18 ottobre, alle ore 20:30. Scenderanno in campo il vincente di Sinner-Djokovic e Alcaraz, che ha battuto Fritz, non ci sarà la diretta in chiaro.

Sono in programma oggi le semifinali del Six Kings Slam. La finale invece si terrà sabato 18 ottobre, quando si disputerà pure la finale del 3° e 4° posto. Alcaraz si è qualificato per la finale e attende il vincente di Sinner-Djokovic. Chi vincerà l'esibizione di Riyadh porterà a casa anche i 6 milioni di dollari in palio. La finalissima sabato non prenderà il via prima delle ore 20:30. Diretta TV solo su Netflix, non ci sarà la diretta in chiaro.

Finale Six Kings Slam 2025: data e orario della partita di tennis

Giunto alla sua seconda edizione il Six Kings Slam è un appuntamento molto seguito, pur trattandosi di una esibizione. Perché a Riyadh ci sono i migliori giocatori del mondo del tennis e milioni di dollari in palio. La finale che giocheranno Alcaraz e il vincente di Sinner-Djokovic si terrà sabato 18 ottobre non prima delle ore 20:30. In precedenza si giocherà quella per il 3° e 4° posto, dalle 18:30. Orario dunque della finalissima che potrebbe slittare.

Dove vedere la finale del Six Kings Slam in TV e streaming: non sarà in chiaro

La finale del Six Kings Slam, come tutte le partite del torneo in realtà, non sarà visibile in chiaro in alcun modo. Sarà Netflix a trasmettere la finale del torneo sabato prossimo, come anche quella del terzo e quarto posto. Diretta TV e streaming solo per abbonati Netflix, visibile in TV anche tramite Smart TV o dispositivi come FireStickTV Amazon o Google Chroomecast.

Leggi anche Le immagini più belle del Six Kings Slam 2025

Chi giocherà la finale del Six Kings Slam

La finale della ricchissima esibizione di Riyadh, che ha in palio 6 milioni di dollari (circa 5,5 milioni di euro), vedrà protagonisti i vincenti delle due semifinali che vedranno protagonisti quattro dei primi cinque tennisti della classifica ATP. Nella prima il numero 1 Carlos Alcaraz ha battuto in due set l'americano Fritz. Mentre l'altra vede grande favorito Jannik Sinner contro Novak Djokovic, che ha vinto un solo set negli ultimi cinque confronti diretti.